De Emme Muñiz a Cara Delevingne: los famosos que se identifican como personas no binarias

En el marco del mes del orgullo LGBT+ algunas de las más grandes figuras del mundo del espectáculo celebran, en especial las que forman parte de la comunidad, la diversidad de amar sin etiquetas y exigen respeto a la forma en cómo se identifica cada persona, provocando un interés y controversia en todos aquellos que suelen ser ajenos al tema.

Jennifer López brindó un concierto el pasado jueves 16 de junio en el recinto deportivo de California y su hija Emme Muñiz la acompañó en el escenario para entonar un par de temas. Pero lo que más llamó la atención del público, es que la famosa artista se refirió a la joven de 14 años como “elle” o “they/them”, pronombres en lenguaje inclusivo que se refiere a aquellas personas que no se identifican con lo socialmente definido como masculino y femenino.

Esta acción más allá de generar controversia o debates sobre si es correcto o no, ha provocado una gran cantidad de búsquedas en internet sobre que significa “no binario” así como la representación de las grandes personalidades que se identifican con dicho género, por lo que aquí te presentamos una lista de los representantes LGBT+ más populares dentro del tema.

Miley Cyrus

Cyrus es una de las cantantes más populares a nivel mundial REUTERS/Mario Anzuoni

La popular cantante que alcanzara la fama mundial interpretando a la famosa Hannah Montana de Disney, pero consagrándose como la artista juvenil revelación -que no se veía desde Britney Spears- unos años atrás hizo público su verdadera identidad de género, pues durante algún tiempo se consideró como una mujer cisgénero heterosexual.

Después del apogeo juvenil de We Can’t Stop y Wrecking Ball que la convirtió en la artista más exitosa, popular y controversial del 2013 y 2014, una entrevista para Paper en 2015, la hija de Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus hizo público que se reconocía como una persona no binaria.

“No me identifico con ser hombre o mujer, y no necesito que mi pareja tampoco se identifique con ser hombre o mujer”, fueron las palabras con las que Miley se abrió a su público a los 23 años.

La intérprete nominada a “Mejor Álbum Pop” en los Grammys compartió en la misma entrevista que fue a los 14 años que le reveló a su madre que sentía cariño y admiración por las mujeres: “Le dije que también me gustaban, que me gustaban tanto como los chicos. Para ella fue muy difícil de entender: no quería que nadie me juzgara pero, al final, cree en mí más de lo que nunca haya creído en ningún Dios. Le pedí que me aceptara. Y lo ha hecho”, declaró.

Al ser cuestionada sobre sus relaciones amorosas, Miley fue tajante y respondió en ese momento: “Literalmente abierta a cualquier relación de mutuo acuerdo en la que no haya animales y en donde todo el mundo sea mayor de edad”.

Ezra Miller

Ezra Miller interpreta a "The Flash" (Foto: Archivo)

Conocido popularmente por por participar en Las ventajas de ser invisible (2012) pero consagrarse como un gran superhéroe en DC con The Flash, Ezra Miller se ha convertido en un actor de género no binario en conquistar con su trabajo un mercado mayormente consumido por hombres heterosexuales.

El actor hizo estas declaraciones a The Hollywood Reporter en noviembre de 2018, sobre su identidad de género: “No me identifico como nada, a la mierd* eso”, expresó Miller. “No me identifico como hombre, ni como mujer. Apenas me identifico como humano”, fueron las tajantes respuestas del actor.

Cara Delevingne

Es considerada un ícono LGBT+ REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Uno de los símbolos LGBT+ femeninos más populares en el mundo también forma parte de esta colorida lista, pues en una entrevista a la revista Marie Claire confesó que: “Todo el concepto de género se analiza en términos inamovibles. Me gustaría poder dinamitar esas ideas preconcebidas. Yo no considero que me identifique con un género no-binario, pero me siento tan hombre como me siento mujer”.

Emme Maribel Muñiz, la hija de JLo

Emme Maribel Muñiz participó en el Super Bowl de JLo REUTERS/Shannon Stapleton

Hace unos días la identidad de género de la hija de Jennifer López fue compartida con sus fans, pues la diva del Bronx presentó a Emme en la Gala Blue Diamon de la Fundación de LA Dodgers, refiriéndose a pronombres neutrales al género. “La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial”, dijo en inglés trayendo el tema a la opinión pública.

