Erasmo Catarino: la historia del olvidado ganador de “La Academia” cuarta generación

Erasmo Catarino ganador de la cuarta generación de La Academia Foto: FB/Erasmo Catarino

A lo largo de 20 años el programa La Academia trajo consigo a diversos aspirantes que buscaban cumplir el sueño de ser cantantes profesionales en el mundo artístico. Innumerables participantes pasaron por las cámaras de este concurso, pero pocos salieron galardonados.

Y es que, solo uno puede ser el ganador de esta competencia en donde el público decide quién es el mejor. Tal fue el caso de Erasmo Catarino, quien fue ganador de La Academia en su cuarta generación. Su voz, interpretación, carisma y baile dejaron boquiabiertos al juzgado, como al público, posicionándolo como el cuarto ganador de este reality.

Originario del municipio de Xalpatlahuac en Guerrero, y siendo maestro del segundo grado de primaria con niños nahuatl; arribó a la Ciudad de México y realizó el casting para poder salir seleccionado como un alumno más de La Academia 2005. En la búsqueda de un gran ideal, el cantante logró destacar con su voz y así ayudar a su familia, así como a su entorno, a tener una mejor vida.

Tras varios domingos de conciertos, diversas críticas y grandes elogios, llegó el día de la final y Erasmo superó a Yuridia y Cynthia Rodríguez en la última prueba, interpretando el tema Déjenme sí estoy llorando, fue así que el artista obtuvo el premio monetario y el trofeo de esa generación en los escenarios de TV Azteca.

Catarino superó a Yuridia y Cynthia Rodríguez en votos Foto: FB/Erasmo Catarino

Posteriormente, Erasmo dejó atrás a los reflectores, lo que derivó a diversas interrogantes. De inicio, la audiencia se quedó en ascuas al no saber más de Catarino, ya que no fue tan visualizado como otros de sus compañeros artistas, además de qué fue lo que procedió con el dinero que ganó en el concurso de canto.

Por ello, el famoso reveló para una entrevista con el Youtuber Margarito Music, qué fue de su carrera tras ganar La Academia 2005 y cómo gastó su premio, donde destacó que además de ello, sus dotes artísticas le ayudaron a salir avante con su familia:

“Mis hijos, mi esposa y su servidor tenemos una vida bien, no puedo decir lujosa, pero gracias a la música estoy económicamente bien y estable. Hemos buscado la manera de administrarnos, de ahorrar, de echar a andar negocios”, confesó Catarino.

Asimismo, afirmó que con el dinero que obtuvo del reality abrió un hotel en Morelos: “Con este premio nosotros compramos un lugar y lo convertimos en un hotelito”, además, añadió la ubicación, para que las personas puedan hospedarse en él: “Está en un lugar que se llama Tequesquitengo, entre San José y Tequesquitengo, por la zona sur de Morelos”.

El cantante sufrió de discriminación en el medio artístico

Pero no todo ha sido fácil, ya que el artista confesó los obstáculos que sufrió a lo largo de su carrera musical, además de la perdida de su madre, ya que fue víctima de discriminación por parte del medio artístico, lo que le dejó un mal sabor de boca, pues Erasmo creyó que las cosas serían muy distintas, ante ello, comentó para TVyNovelas que:

“Cuando llegué al medio, la discriminación era normal; la sufrí por parte de uno o dos cantantes o agrupaciones, pero siempre he tomado las cosas de quien vienen. Mi caso no es único, varios han pasado por esta situación y lo han vivido de diferente manera; en mi caso, por mi estatura, mi color de piel, mi lengua, mi origen (...) Mi madre fue fundamental para superar todo eso y que no me afectara. Cuando me encuentro con una persona así siempre me hago a un lado”, acotó Catarino.

No obstante, el famoso no paró aquí y siguió incursionando en el mundo de la música, puesto que, cuanta con un canal de YouTube, donde constantemente sube temas que él mismo compone.

Erasmo Catarino contó qué hizo con el premio del concurso (IG: erasmooficial)

Actualmente, cuenta con todas las redes sociales y el pasado 12 de junio La Academia 2022 anunció el regresó del cantante a los foros de la empresa del Ajusco, para abrir, con una emocionante presentación, el concurso de manera oficial.

