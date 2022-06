Rafa Polinesio anunció que va a ser papá: “Estaba diciendo desde hace mucho tiempo que me quiero casar, que quiero tener hijos”

Rafa Polinesio compartió una foto con su novia Ana Karen (Captura: Twitter@ppteamrafa)

El youtuber mexicano Rafael Velázquez Espinoza, mejor conocido como Rafa Polinesio ha estado en el ojo público durante las últimas semanas debido su inesperada relación con una chica llamada Ana Karen.

El joven publicó una fotografía en Twitter en donde se le ve cargando a su prometida (quien tiene la cara tapada con un corazón) en las montañas de Vancouver, Canadá. La imagen tiene pocas horas de publicada y ya cuenta con más de 5 mil likes y 265 comentarios, pero lo que nadie esperó ver fue que en esas reacciones había un comentario del mismo Rafa diciendo que iba a ser padre.

“El bebé más esperado”, tuiteó el influencer. La sorpresa inundó a muchos de sus seguidores; sin embargo, compartieron el apoyo hacía Rafa y lo felicitaron por la noticia.

Tuit en el que Rafa confirma que será padre (Captura: Twitter@ppteamrafa)

Entre las felicitaciones estaba la de su hermana, Lesslie, quien publicó una foto de Rafa tomando una copa con la descripción: “Te amo hermanito y quiero verte siempre feliz”.

En sus historias de Instagram compartió una serie de fragmentos de un video de su canal de YouTube en el que contó más detalles de su relación.

El video se encuentra en el número uno de tendencias de la plataforma y en la introducción Rafa dijo: “Estaba diciendo desde hace mucho tiempo que me quiero casar, que quiero tener hijos”.

Foto que publicó Lesslie Polinesia de Rafa (Foto: Instagram @ppteamrafa)

Los Polinesios compartieron que era la primera vez que se veían después de tres semanas y comenzaron a explicar varios rumores que rodeaban a su hermano.

“Se acuerdan del video que hice pidiéndole a un santo que me ayudara a encontrar esposa”, comentó con humor Rafael Velázquez.

El mexicano contó algunos detalles de cómo empezó su relación, aunque dijo que haría dos StoryTime para compartir más a fondo cómo la conoció. Mencionó que fue algo que se guardó mucho tiempo e incluso, su hermana Karen comentó que ella no sabía nada y que se enteró por redes sociales.

Rafa vía historias (Foto: Instagram @ppteamrafa)

“Papás nunca me había sentido tan feliz en mi vida, creo que encontré a la persona correcta”, fueron las palabras que Rafa Polinesio le dio a sus padres sobre Ana Karen, quienes reaccionaron llorando y emocionados.

Después de los rumores que se desataron sobre la supuesta boda, el youtuber aclaró que sí tienen planes de casarse y dijo que quiere tener siete hijos. Sus hermanas le preguntaron que si ya lo había conversado con su novia y dijo que sí.

Los fans del Polinesio descubrieron la identidad de “A” cuando él publicó unas historias en donde se veían los anillos y las pulseras de la chica. Fue entonces que concluyeron que era alguien a quien seguía Lesslie Polinesia.

Rafa vía historias (Foto: Instagram @ppteamrafa)

Ella no se dedica a las redes sociales sino que es wedding planner, es decir planificadora de bodas en Vancouver. Rafa añadió que por el momento ella no quiere revelarse ante las cámaras porque no conoce ese mundo y le asusta, sin embargo a él sí le gustaría que eso sucediera.

Hasta el momento no ha dado más declaraciones al respecto de su paternidad, sus últimas interacciones fueron unos posteos en los que se le ve muy contento por la llegada de su novia a México y porque “A”, (como el la nombra) le mandó un detalle para que desayunara.

También compartió que se encuentra ensayando un baile para su próximo concierto, de igual manera aparece su hermana Lesslie en la parte de atrás siguiendo sus pasos.

