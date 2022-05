Jacqueline Andere apoyó el deseo de Silvia Pinal de seguir trabajando: “No hay edad, pregúnteselo a López Tarso”

Jacqueline Andere apoyó el deseo de Silvia Pinal de seguir trabajando (Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans)

Una de las primeras actrices más importantes en México ya se ha pronunciado sobre una de las problemáticas más virales dentro del mundo del espectáculo. Jacqueline Andere no dudó en mandarle todo su apoyo a la última diva del Cine de Oro, Silvia Pinal, tras las recientes y lamentables situaciones a las que ha estado expuesta tras su regreso al teatro y un repentino final de temporada con solo dos funciones realizadas.

En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación que cubrían la alfombra roja de la nueva temporada de José El Soñador, la actriz de La Madrastra emitió su opinión sobre el tema asegurando que Pinal puede hacer lo que quiera, incluso mencionando el nombre de otro reconocido primer actor.

“No hay edad, pregúnteselo a López Tarso. Si a ella le daba alegría y gusto ir y hacer eso, perfecto. Ella puede hacer lo que le dé la gana. Si estaban a su altura o no, es otra cosa, pero ver su alegría, ir a los ensayos, eso es lo que importa, porque a su edad pues tener todavía ganas de estar arriba de un escenario es muy meritorio”, expresó.

Jacquelin Andere ha participado en más de 15 tramas dentro de Televisa a lo largo de su carrera Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans

La actriz de otros grandes clásicos en la televisión mexicana como La mexicana y el güero, La Otra y El Maleficio -telenovela que tendrá próximamente una nueva versión por Fábrica de Sueños- aseguró que los artistas se alimentan de los aplausos así como de todo el reconocimiento que les da el público y por ello no son comprendidos, menos cuando ya son de la tercera edad como ha sido el caso de Silvia Pinal, incluso el de ella misma.

“Los artistas, los actores, las actrices pues la gente no los entiende. Es nuestro trabajo y mientras estemos arriba nos da mucha vida, esa es la verdad. Yo me canso en mi obra de teatro y pues a veces salgo arrastrando la cobija pero pues yo voy al teatro con un gusto enorme”, agregó.

Silvia se encuentra estable de salud (Foto: Ig silvia.pinal.h)

Por ello, Jacqueline Andere no solo apoya y defiende a su colega, sino que incluso lanzó la misma advertencia de seguir sus pasos y hacer lo mismo, pues para ella el amor por la actuación es más grande que cualquier otra cosa y lo va a ejercer hasta que su cuerpo “aguante”.

“No (no dejará el teatro), la vida me va a retirar, no yo”, expresó antes de confesar si estaría dispuesta a realizar un desnudo artístico a su edad o porqué no lo hizo en el pasado: “No era mi estilo, en esa época las que se desnudaban eran los personajes como La Tigresa”, mencionó entre risas.

La polémica de Pinal y el teatro

El pasado 8 de mayo se estrenó Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, la obra que marcaría el regreso de Silvia Pinal al teatro mexicano, pero la agencia de representación GP Gerencia de Prensa dio a conocer que el musical infantil termina abruptamente su temporada, en la que la estrella apenas pudo dar sólo dos funciones, siendo Norma Lazareno quien la cubrió como su alternante el pasado miércoles 11 de mayo en la función de prensa donde la diva sufrió alteraciones en la presión arterial.

"Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!", terminó con solo 2 funciones (Foto: Instagram)

Ante la gran polémica que se generó en sus presentaciones, Sylvia Pasquel saltó en defensa de su madre al asegurar que actualmente se encuentra motivada por su trabajo, incluso mandó un mensaje para los detractores, pero ahora todo es diferente puesto que no se sabe con exactitud qué pasará o cuál será el siguiente proyecto de la primera actriz.

