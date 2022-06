Talina Fernández lanzó controversial mensaje a Pedro Sola: “Te tengo que confesar mi amor”

Talina dijo admirar a Pedro Sola (Fotos: Instagram)

Talina Fernández es una de las primeras presentadoras más queridas del mundo del espectáculo y que cuenta con una gran trayectoria, sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para ella recientemente, ya a pesar de los rumores en los que se dijo que vendería una de sus propiedad por estar en bancarrota, la famosa señaló que en realidad es por un tema de inseguridad que decidió deshacerse de la casa.

Pero esta no fue la única polémica en la que se vio inmiscuida la madre de Mariana Levy, ya que en la emisión pasada de Ventaneando, la periodista hizo una aparición y le mandó un amoroso mensaje a Pedrito Sola.

“Pedro Sola, te tengo que confesar mi amor, no te conozco en persona pero ya te quiero y tengo ganas de darte un abrazo”, comentó la artista.

Ante esto, el conductor del vespertino de TV Azteca no se quedó callado y se mostró halagado por los comentarios de Talina. Asimismo, le señaló a la también productora que esperaba pronto pudieran verse en persona y abrazarse.

No obstante, ahí no quedó toda la situación, ya que Fernández también señaló sentirse atraída por el Ricardo Manjarrez, otro de los presentadores de Ventaneando.

Talina Fernández tuvo entrevista con Ventaneando (Foto: @talinafernandezoficial/ Instagram)

“¿Quién es el que está hablando con esa voz tan encantadora?”, dijo.

A esto, le señalaron a Talina que se trataba de Manjarrez y que ya lo conocía, pues en una ocasión la entrevistó.

“Con razón, nada más te vi y me dieron ganas de darte unos besos”, dijo Fernánde y posteriormente llenó de halagos al conductor: “es buenísimo, respetuosísimo”.

¿Qué dijo Talina Fernández sobre estar en bancarrota?

Durante su más reciente con Ventaneando, la también conductora desmintió los rumores respecto a que se habría quedado sin trabajo e ingresos y, por ende, debería vender una de sus propiedades para pagar sus deudas.

“Tengo desde hace 30 y bla, bla, bla, una casita en Tequesquitengo y es mi deber informarte que los balazos pasan zum, zum, zum (muy cerca). No estoy a la orilla del lago, junto a mí había un general y le pasaron a matar a su cuidador de la casa. Acto seguido pasaron unos días, fueron y lo mataron a él”, reveló la mujer conocida como ‘La dama del buen decir’”, comenzó a señalar.

La conductora Talina Fernández habló sobre su supuesta bancarrota (Foto: captura de pantalla Twitter/@saleelsoltv)

En este sentido, la famosa de 77 apuntó que decidió priorizar su seguridad y que ese es el verdadero motivo por el cuál ya no tendrá la casa.

“Está Tequesquitengo a la orilla del lago, es muy agradable y aprendes a esquiar muy bien, pero un lugar tan violento, no hay vigilancia, te piden uso de piso, uso de suelo, todas estas cosas, yo ya no estoy en edad de vivir en la zozobra, ¡claro que no!”, apuntó.

De igual manera, Talina recalcó que el rumor provenía de un medio que suele sacar ese tipo de información, por lo que se vio en la necesidad de aclarar las cosas:

“Yo no sé quién fue de acuciche, creo a una revista que a veces no se le cree nada, de que yo iba a vender mi casa, es una casita de fin de semana, sin ninguna pretensión, el balazo que a mi me den, me va a dar en mi recámara”, apuntó.

