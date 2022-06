El polémico comentario de David Bisbal hacia Christian Nodal en La Voz México 2022

David Bisbal es couch en la Voz México. Christian Nodal también lo fue y ahí inició su relación con Belinda Fotos: EFE Cuartoscuro

La espera terminó y La Voz México 2022 uno de los programas más esperados de la pantalla chica, inició su transmisión el pasado 7 de junio. Donde diversos cantantes apoyarán a varios concursantes a cumplir su sueño y ser unos profesionales en el ámbito musical.

Si bien, los coaches del programa fueron elegidos desde hace ya un tiempo y tales son la ex integrante de La Academia Yuridia, el dueto Ha-ash, los solistas Joss Favela y David Bisbal. Los cinco se encuentran en búsqueda de talento para poder iniciar la segunda fase del concurso: Las Batallas. Pero no antes de haber elegido a los que conformarían sus equipos.

Fue entonces, cuando la primera pareja llegó a audicionar frente a los cantantes. Tales fueron Jahn y Gabriela Corral, quienes luego de su presentación lograron girar la silla de los cuatro jueces.

Los concursantes tuvieron una difícil elección, pero como es de costumbre, los artistas que querían su voz, comenzaron a convencer a los aspirantes.

Por ello, David Bisbal mencionó que aunque él fuera extranjero, las canciones de género regional mexicano también serían sus favoritas, por lo que le gustaría agregar ese tipo de música a su plantilla:

“Yo tengo un sueño que es que, efectivamente el género ranchero tenerlo también en mi equipo, normalmente no se vienen conmigo porque como vengo de otro país, fuera de México, la gente no sé a lo mejor piensa que no amo las rancheras y todo lo contrario, la amo desde lo más profundo de mi corazón” inició.

Por otro lado, el español detalló que en parte de su trayectoria profesional, también ha incursionado en el género antes mencionado, pues trabajó con el polémico cantante Christian Nodal. Haciendo alusión al tema Probablemente, donde ambos intérpretes realizaron un dueto en el año 2017.

Por ello, David destacó: “De hecho también he cantado con Christian Nodal, fíjate, lo conozco desde que solamente tiene un tatuaje, para que veas”, añadió Bisbal.

Tal irónico comentario desató risas entre todos los que se encontraban en el foro, ya que no es un secreto que Nodal ha aparecido en la actualidad con innumerables tatuajes en su cuerpo, pero los más destacados han sido los de su rostro.

La situación no llegó más que a una broma entre colegas, sin embargo, se espera que Christian reaccione al comentario antes mencionado. Pues, el cantante de regional mexicano, actualmente ha sido considerado como una de las figuras más polémicas del espectáculo, ya que con un comentario similar, ahondado en su físico, fue el que desató un enorme pleito con el colombiano J Balvin.

Aunque todo quedó en buenos términos, Christian sí ha mencionado en diversas ocasiones que los ataques a su físico le afectan de una manera garrafal. Pues cualquier burla hacia su aspecto la considera como una falta de respeto.

Esto fue confirmado recientemente cuando el joven de 23 años ofreció disculpas públicas por la situación con el intérprete de Mi Gente, por ello, dijo:

“Me arrepentí y me arrepiento, (pero) ya no hay manera de parar nada, va a salir (la canción), pero quiero decirles algo, ¿okay? No hay que ser mierd*s nunca en la vida porque estas cosas que pasan cuando no se es consciente de cuánto daño podemos hacer a las personas. Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho”.

Lo que confirma que Nodal aún se encuentra muy sensible tras la ruptura con Belinda. Sin embargo, eso está por cambiar, ya que el famoso fue captado agarrado de la mano con una cantante.

