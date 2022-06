“Ya se murió y nadie le ha avisado”: el pleito entre El escorpión dorado y Pedro Sola no es algo nuevo

La enemistad entre El escorpión dorado y Pedro Sola se hizo evidente desde 2021 (Foto: Archivo)

En días pasados acudió el youtuber conocido como El escorpión dorado al foro del programa Ventaneando, donde todo transcurrió cordialmente entre el polémico personaje, Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Linet Puente, pero no así del otro conductor de la emisión, Pedro Sola.

El ambiente se tornó tenso cuando Alex Montiel, caracterizado como el personaje que le ha dado la fama y miles de followers en las redes sociales, tomó asiento junto a Pedro Sola, quien no pudo ocultar su rechazo e incomodidad.

Durante toda la estancia del personaje en el foro del programa de espectáculos emblema de TV Azteca Pedro no emitió ningún comentario ni se rio con los chistes del youtuber, hecho que fue evidente para los espectadores, quien de inmediato viralizaron el tema.

Sola tachó de "odioso y majadero" al youtuber (Foto: Facebook/El escorpion Dorado Instagram/@tiopedritosola)

La cuestión escaló cuando al día siguiente se dio a conocer que el economista de profesión y también youtuber, se encontraba internado en el hospital. Así lo dio a conocer Chapoy, quien compartió una imagen de Sola recostado en una camilla de hospital.

La titular de Ventaneando atribuyó la situación de su compañero a “las preocupaciones”, comentario que atizó las conversaciones en las redes sociales y pronto se comenzó a esparcir la teoría de que Alex Montiel, con su irreverente personaje habría causado enojo y coraje en Sola, sentimientos que le habrían provocado un mal que lo llevó a internarse en el hospital.

Sin embargo, fue el mismo Pedro quien tranquilizó a sus seguidores en el programa de Ventaneando del día viernes 3 de junio, pues además de que se le vio repuesto y sonriente, ya desde su casa, el también DJ explicó que había sido sometido a una cirugía por cataratas del ojo derecho y el próximo viernes 10 de junio tendrá que regresar al hospital por su ojo izquierdo.

Chapoy causó la preocupación del público con esta imagen de Sola en el hospital (Foto: Twitter)

Ante los señalamientos del público, hubo quien se lanzó contra El escorpión dorado asegurando que él fue el culpable de la hospitalización de Pedro, derivado de un supuesto coraje por “tener que soportarlo” en la sala del programa.

Ante esto, Alex Montiel se defendió tratando de explicar cómo se dio el choque entre ambos personajes: “Según yo, cuando se le atraviesa el Escorpión en la garganta a Pedrito Sola fue cuando hice un video con Daniel Bisogno, que Daniel, ya sabemos, si en televisión dice lo que dice y le vale mad*e, pues en internet y en un lugar que es totalmente libre con la irreverencia del Escorpión dijo lo que dijo”, comentó en su videoblog.

Fue hace cuatro años cuando el polémico actor declaró en el programa: “La gente me pregunta: ‘¿Verdad que Pedrito no es gay?’ y les digo: ‘No, Pedrito es don p*to de los de toda la vida’”. Alex Montiel aseguró que en ese momento no mencionó nada al respecto porque no tenía la suficiente confianza para hacerlo, contrario a Daniel Bisogno, quien sostiene una hermandad con Pedrito.

Pedro tranquilizó a sus seguidores al mencionar que fue una intervención programada (Captura: Twitter)

“De repente, en algún sentido, Pedrito se molestó con el personaje y no le gustó el personaje supongo por las cosas que se dijeron ahí y por las cosas que contestó Daniel, pero entre las patas me llevó a mí, ni modo que se pelee con Daniel”, mencionó.

Pero esta no ha sido la primera vez que Pedro Sola ha mostrado su aversión a El escorpión dorado, pues el 16 de noviembre de 2021, el yotutuber acudió a TV Azteca para recoger a Chapoy, quien grabó con él uno de sus programas “Escorpión al volante”, y aprovechó para atacar a Sola.

En la visita, el influencer platicó brevemente con Chapoy y le preguntó si Pedro Sola seguía trabajando en el programa. “¿'Sigue Pedrito?’”, cuestionó. “‘No, Pedrito no quiere ni verte ni en pintura’”, aseguró Pati.

Pedro Sola no pudo ocultar su aversión al personaje (Captura: Youtube Ventaneando)

Sin embargo, el youtuber no quedó contento con el desaire de Sola y lo atacó: “Tengo entendido que Pedrito ya se murió y nadie le ha avisado desde hace como 15 años”, comentario que causó la risa de Chapoy. Ya en octubre de 2021, ante la posibilidad de Pati por acompañar a Alex Montiel en su programa, Pedro calificó al youtuber como “majadero y odioso”, y comentó que él había rechazado la invitación a su famoso programa de YouTube: “Yo le dije que no porque no me cae bien”.

“El escorpión dorado” es uno de los personajes más populares del YouTube mexicano desde el 3 de abril de 2014 y cuenta con más de 8.8 millones de suscriptores.

SEGUIR LEYENDO: