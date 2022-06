Christian Nodal fue criticado en redes por presuntamente intentar besar a una fan

En redes sociales se originó un debate entre quienes critican a Nodal o lo defienden por estar a punto de besar a su admiradora.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve que Christian Nodal supuestamente intentó besar a una fan; aunque hay quienes aseguraron que se trató de un malentendido, hay quienes criticaron al cantante por supuestamente forzar la situación.

La noche del 1 de junio se hizo viral un video en TikTok en el que una admiradora se acerca a Nodal para tomarse una fotografía juntos; en un principio, el video aparenta ser otro acercamiento de una fan a Christian, sin embargo, luego de que se tomaron la foto, él habría intentado darle un beso.

Desde el inicio del video, él tiene un brazo encima de los hombros de su fan, lo que permitió que la abrazara para, después, hacer el movimiento. La joven, por su parte, mueve en varias ocasiones la cara de un lado a otro, por lo que evita que el intérprete de Botella tras botella la bese, aunque no es claro si los dos actuaron intencionalmente.

La fan se apartó muy sorprendida por lo que sucedió (Foto: captura de pantalla/TikTok)

Ella, al principio muestra confusión y se aparta un poco. Luego de unos segundos en los que aparentemente hablaron, él le da un beso en la mejilla y le acaricia la cabeza. Al finalizar con el encuentro, ella vuelve a mostrarse extrañada por lo que sucedió.

Debido a la reacción que la admiradora tuvo cuando el sinaloense no pudo darle el beso, algunos internautas apuntaron que él habría forzado la situación, por lo que fue criticado en redes.

“Ni regalado lo quieren ya”, “La quiso besar y no se dejó, quiere que hablen de él”, “Si no quería besarla, por qué a la otra fan no la quiso besar igual en la mejilla?”, “Claramente la chava dice ‘qué le pasa’ y pone la mano”, “Por qué dicen que NO la intentó besar??? Weey se ve clarito que sí”, “Se ve claro hasta ella pone la mano y aleja su cara, es obvio mi gente, ella lo evita”, se lee en los comentarios del video en TikTok.

La joven se mostró confundida al principio, pero luego de intercambiar unas palabras con Christian, se acerca nuevamente a él (Foto: captura de pantalla/TikTok)

Por otra parte, gran parte de los internautas que comentaron el video señalaron que, en realidad, la fan se notaba nerviosa, por lo que movió la cara varias veces sin darse cuenta de que Nodal le daría un beso en la mejilla. Luego de que casi le da el beso en la boca, ella lo detiene, pero no se aparta. Después, le permitió al sonorense darle el beso en la mejilla.

Algunos cibernautas recordaron que es algo que sucede constantemente cuando una persona no se da cuenta de que otra quiere darle un beso en la mejilla.

“Le quería dar un beso en la mejilla, pero la chava se movió, no?”, “Jamás la intentó besar”, “No la quiso besar, claramente se ve cómo la joven mueve la cabeza y él se acerca a su boca sin querer”, “Justamente por eso luego evitan a las fans, claro que no intentó besarla”, escribieron algunos de los usuarios que defendieron a Christian de los señalamientos.

La joven permitió que Christian le diera un beso en la mejilla y la abrazara antes de que se fuera (Foto: captura de pantalla/TikTok)

Christian Nodal se ha caracterizado por ser cercano a sus fans e intentar siempre compartir un momento con ellos, tal fue ha sido el caso de las ocasiones en que permite que las admiradoras que cruzan las vallas de seguridad permanezcan con él en el escenario.

Internautas recordaron las ocasiones en que el cantante de mariacheño ha tenido este tipo de detalles con sus fans, sin embargo, el video se volvió viral debido a la expresión que la joven hizo cuando notó que casi comparte un beso con el exnovio de Belinda.

