Jurado del pleito entre Depp y Heard reanuda deliberaciones el martes

El jurado que atiende el pleito por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, que se desarrolla en Fairfax, cerca de Washington DC, reanudará sus deliberaciones el martes luego de reunirse por un par de horas el viernes tras la presentación de los alegatos finales.

Actualiza con reanudación de deliberaciones del jurado el martes ///Washington, 27 Mayo 2022 (AFP) - El jurado que atiende el pleito por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, que se desarrolla en Fairfax, cerca de Washington DC, reanudará sus deliberaciones el martes luego de reunirse por un par de horas el viernes tras la presentación de los alegatos finales.El actor de 58 años presentó una querella por 50 millones de dólares contra su exesposa alegando que arruinó su carrera y su reputación tras publicar en 2018 una columna en la prensa, en la que se describió a sí misma como "una figura pública que representa la violencia doméstica".A su vez, Heard, de 36 años, presentó una contrademanda por 100 millones al señalar que sufrió "violencia" y "abusos" por parte de su exmarido.En su alegato final, Elaine Bredehoft, abogada de la actriz, dijo que la demanda por difamación presentada por Depp y una campaña de "humillación global" han hecho de la vida de Heard "un puro infierno." "Destruyó su vida. Esto la ha consumido. Está recibiendo amenazas de muerte", dijo la abogada al jurado de siete miembros.Benjamin Chew, parte del equipo legal de Depp, replicó que si bien la estrella de "Piratas del Caribe" no es un "santo" y ha tenido problemas con las drogas y el alcohol, "no es un abusador violento". "No se merecía y no se merece que su vida y su legado sean destruidos por una cruel mentira", afirmó. "Les pedimos, les imploramos que le devuelvan su nombre, su reputación y su carrera", dijo el abogado.Bredefort, por su parte, pidió al jurado que "hagan responsable" al actor, pues "nunca aceptó la responsabilidad de nada en su vida". - "Monstruo" - Decenas de testigos declararon durante el juicio, entre ellos guardaespaldas, ejecutivos de Hollywood, agentes, expertos de la industria del entretenimiento, psiquiatras, médicos, amigos y familiares.Depp y Heard pasaron varios días en el estrado en el juicio televisado, que todos los días atrajo a cientos de fans del actor. El jurado escuchó grabaciones de vídeo y audio de las acaloradas discusiones de la pareja, y también vieron fotografías de las lesiones que Heard supuestamente sufrió durante su inestable matrimonio.Una lesión en el dedo que Depp padeció durante el rodaje de una entrega de "Piratas del Caribe" en Australia, en marzo de 2015, ocupó horas de testimonios con expertos médicos.El actor afirmó que se cortó la punta del dedo medio de su mano derecha cuando Heard le tiró una botella de vodka. La actriz dijo no saber cómo se había producido la lesión.Ambos coincidieron en que Depp pasó a garabatear mensajes en las paredes, las pantallas de las lámparas y los espejos con el dedo ensangrentado.Heard declaró que su exmarido se convertía en un "monstruo" física y sexualmente abusivo cuando hacía uso excesivo de alcohol y drogas, y que se resistía a atender a sus repetidos esfuerzos para que frenara su consumo.Por su parte, el actor declaró que le resultó "brutal" escuchar las "atroces" y "extravagantes" acusaciones de abuso doméstico de su exesposa."Ningún ser humano es perfecto, claro que no, ninguno de nosotros, pero nunca cometí agresión sexual ni abuso físico en mi vida", dijo. - Carreras "dañadas" - Heard y Depp estuvieron casados de 2015 a 2017. En mayo de 2016 la actriz obtuvo una orden de restricción contra su entonces esposo, alegando violencia doméstica.El actor presentó una demanda por difamación en Londres contra el tabloide The Sun por llamarlo "golpeador de esposas". En noviembre de 2020 perdió el caso.Ambos alegan daños en sus carreras en Hollywood.El equipo legal de Heard presentó a un experto en la industria del entretenimiento que estimó que la actriz perdió papeles y promociones en cine y televisión por entre 45 y 50 millones de dólares.Un experto de la industria contratado por los abogados de Depp dijo que el actor perdió millones debido a las acusaciones de abuso, incluyendo un pago de 22,5 millones de dólares por una sexta entrega de "Piratas".cl/wd/yow/gm/dem/atm/yow -------------------------------------------------------------