Quién es Camille Vasquez, la abogada que enfrentó a Amber Heard y con la que Johnny Depp intercambia miradas

Camille Vazquez fue alabada en redes sociales por los partidarios de Johnny Depp tras su más reciente interrogatorio

El mediático juicio legal que enfrentan Johnny Depp y su ex esposa Amber Heard sigue acaparando los titulares de la prensa, pero luego de la última sesión de interrogatorio, el público ha dejado de lado el conflicto principal y se ha enfocado en la excelente relación y cercanía que se percibe entre el actor y su abogada Camille Vasquez.

Este intercambio de miradas, sonrisas y gestos de complicidad han desatado una ola de rumores sobre un posible romance entre la estrella de la saga de Los piratas del caribe y la abogada de ascendencia latina.

Y aunque ninguno de los dos involucrados ha hecho declaraciones al respecto, los fanáticos de Depp se han mostrado muy contentos al resaltar el férreo apoyo que la abogada de 38 años le está ofreciendo al actor en uno de los momentos más complicados de su carrera.

Amber Heard quedó en evidencia tras el interrogatorio de Camille, quien destapó que la actriz no ha cumplido con las donaciones a la caridad que prometió (Foto: REUTERS)

Vasquez ha destado en la Sala de Justicia de Virginia y ha logrado cautivar a los internautas con el profesionalismo con el que ejerce su trabajo y también en su apabullante retórica que quedó envidenciada en el más reciente interrogatorio del juicio por difamación que se televisa por distintos medios y mantiene en vilo a los fans y detractores de los involucrados.

En la sesión, Camille fue enfática al preguntarle a la ex esposa de Depp por todo el dinero que había pormetido donar a la caridad y no lo hizo: “Tuviste los 7 millones de dólares completos durante 13 meses antes de que Depp te demandara y aún así elegiste no donarlo a la caridad”, expresó.

La admiración que la mujer de ascendencia latina se está ganando en las redes responde a que es seria, respetuosa en el juzgado y su seguridad denota un arduo trabajo de investigación, cualidades que al parecer la actriz de Aquaman han hecho sentir incómoda.

Camille Vasquez ha logrado brillar por su participación en el juzgado (Foto: Reuters)

En el interrogatorio, la letrada cuestionó en primera instancia a Amber Heard si sabía la razón por la que Depp no la mira jamás a los ojos, siendo que esto se remite a una discusión final, cuando ella ya había interpuesto una demanda en 2016 por violencia domestica, y en último encuentro con el actor en San Francisco, Johnny le gritó que no significaba nada para ella y que “jamás volvería a ver sus ojos”.

Para ello, Camille presentó una grabación donde se pudo escuchar que cuando Heard trata de abrazar a Depp, él se niega y ella le dice: “Por favor, sólo quiero abrazarte y despedirme”. Luego se escucha a Depp decir: “No soy nada para ti, y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos”.

“Él ha mantenido esa promesa, ¿no es así?”, preguntó Vasquez, refiriéndose a que Depp se negaba a mirar a Heard, a lo que ella respondió: “Hasta donde yo sé, él no puede mirarme”.

Los fans de Depp han señalado en múltiples clips los gestos de cercanía y complicidad entre cliente y litigante (Foto: Reuters)

Tras verla en acción en el juicio, muchas mujeres expresaron sentirse inspiradas por la abogada para estudiar la carrera de Derecho y así lo compartieron en sus redes: “Te amo Camille, por ti voy a abandonar mi carrera en 6to semestre para hacerme abogada”.

El staff de abogados del “muso de Tim Burton” está liderado por ella y Ben Chew, acompañados de Stephanie Calnan, Andrew Crawford, Rebecca McDowell Lecaroz, Yarelyn Mena, Jessica Meyers, y Samuel Moniz, sin embargo no son pocos los usuarios de redes sociales que han notado que pese al numeroso equipo de abogados de Depp, el actor se muestra más atento y detallista con Camillle Vazquez que con el resto de defensores, lo que ha dado pie a especulaciones como un un naciente amorío.

Es tal la fascinación que los fans de Johnny han desarrollado por Camille que incluso han creado cuentas de Instagram, como la llamada “@johnnyandcamille”, que cuenta con 89 posts y más de 3 mil seguidores. Los usuarios comparten videos y fotos para sustentar su teoría y en ellos se les puede ver aparentemente con cierta actitud cómplice y coqueteo.

Johnny Depp y Camille Vasquez son vistos como una pareja romántica en cuentas de fans, que alaban el trabajo de la abogada (Foto: Instagram)

Al momento se conoce que Vasquez es nacida en Los Angeles, California y está soltera y sin hijos. Son muchas las personas que aseguran que Vasquez tiene orígenes latinos, especialmente mexicanos, pero la mujer no ha hablado al respecto. En 2006 estudió en la Universidad del Sur de California y luego en la Facultad de Derecho de Southwestern, de donde se graduó en 2010.

Camille ha desarrollado una importante carrera como defensora legal, y comenzó en el mundo del derecho apenas en el año 2017, dentro de la firma Phelps & Phillips, donde destacó por ser una buena oradora en inglés y en español.

Más recientemente Camile se asoció al bufete Brown Rudnick, donde actualmente se desempeña siendo la defensa de Johnny Depp, quien reclama difamación en su contra, su proyecto más importante.

Camille es originaria de California y habla español fluidamente, aún no se ha comprobado su ascendencia mexicana (Foto: Reuters)

Según el portal The Focus, la presunta nueva conquista del actor de 58 años “tiene experiencia adicional litigando disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo” y este 2022 ganó el premio ‘One to watch’ como la mejor abogada de litigios comerciales.

La batalla legal entro los dos actores de Hollywood sigue y se espera que continúe tres semanas más. La primera parte del juicio estuvo dominada por Depp, quien subió al estrad, presentó pruebas y dio fuertes declaraciones para demostrar que fue víctima de violencia doméstica a manos de su ex esposa.

