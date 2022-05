Chabelo se retiró por problemas de salud, destapó su hijo

Xavier López Miranda, hijo de Chabelo, destapó que su padre está retirado por problemas de salud (Foto: Facebook/En familia con Chabelo)

Ahora que Chabelo regresará a las pantallas de la televisión a través de una serie animada y una bioserie en streaming, su hijo, Xavier López Miranda, compartió algunos detalles de la vida de su papá en su retiro, motivo por el que destapó que el actor ha tenido problemas de salud que lo alejan de la vida pública.

Luego de que se diera a conocer que Xavier López Chabelo está preparando dos proyectos inspirados en su vida en la televisión, el hijo del histrión habló en entrevista con Javier Poza de algunos detalles de esta nueva etapa de la carrera de su padre.

Según compartió López Miranda, su padre tiene mucho por contar sobre su vida, por lo que, tras pláticas de negociación, hizo una alianza con Thr3 Media Group y está dispuesto a lanzar contenido exclusivo sobe su biografía, pues dijo: “Mi papá acaba de cumplir 87 años y tiene muchas cosas que contar que muy poca gente conoce. Hay muchas cosas que queremos contar”.

"Chabelo" anunció en sus redes sociales que lanzará al menos dos proyectos con su personaje (Foto: Twitter / @chabelooficial)

Agregó que este regreso a la televisión no significa que Chabelo deje su retiro, pues ha pasado por momento difíciles que imposibilitan esta opción.

“Mi papá está absolutamente retirado, principalmente por motivos de salud. A pesar de lo que piensan algunos, mi viejo no es eterno y ha tenido un par de años difíciles. Está bien y muy fuerte, pero él está ya retirado”

Es por ello que Xavier tocó el tema de la salud de su padre, pues confesó que Chabelo ha pasado por malos momentos y ese sería el problema principal por el que está alejado de la pantalla chica.

“Está bien, no ha sido fácil, no ha tenido años fáciles. Ha tenido problemas de salud. El encierro no fue fácil para él, pero ahí va (…) Le echa muchas ganas, pero sí, son 87 años, aunque él quiere ya son 87 años”, comentó.

El actor no ha dado detalles de su salud, pero su hijo aseguró que los problemas que ha atravesado no son motivo de preocupación (Foto: Twitter/@Cuahtemoc_1521)

Aunque no quiso profundizar en el tema, Xavier López Miranda comentó que los problemas que ha atravesado su padre son varios, pero, dentro de lo que cabe, se encuentra bien.

“Hemos batallado los últimos dos años con problemillas, cosas que le salen, cosas que se resuelven. Mi padre dio con todo muchos años, yo me acuerdo los fines de semana hacía un show en sábado y en las noches hacía cabaret, el programa (…) trabajó como loco”, mencionó Xavier.

Acerca de los proyectos en los que se encuentra trabajando Chabelo y Vix, el hijo del actor destacó que su padre se siente emocionado por cómo regresará al público, pues de esta forma buscará que la televisión retome los programas dedicados a toda la familia, pero principalmente a los niños.

Aunque hasta el momento se sabe poco de estas producciones, López Miranda aseguró que su padre se encuentra dedicado a su desarrollo, inclusive está idealizando cómo será retratado para su bioserie y los secretos que develará en ese programa.

A través de su bioserie, Xavier López quiere develar varios secretos de su vida en la pantalla (Foto: Archivo)

Hace unos días, en el contexto del Día del Niño, Xavier López compartió en una entrevista para la revista Caras que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, pues comentó que aunque está alejado de su público, disfruta de una buena salud y ánimo.

“Me encuentro muy bien de salud, y con un excelente ánimo en estos momentos (…) Me encuentro en el mejor momento, disfrutando lo mejor de la vida”, aseguró Chabelo.

En aquella entrevista el histrión confesó sentirse muy agradecido con su público y con Chabelo como personaje, pues por casi de cinco décadas se dedicó a ellos a través de En familia, uno de los programas más longevos de Televisa, al ser una producción que comenzó en 1967 y se emitió por última vez en 2015.

