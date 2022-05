Mick Jagger opinó sobre Harry Styles: “No tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo”

Mick Jagger, sobre Harry Styles: “No tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo” (Getty Images)

Mick Jagger, de 78 años, se cansó de las comparaciones entre él y Harry Styles. Se le preguntó al líder de los Rolling Stones sobre el ex integrante de la banda One Direction por enésima vez en una nueva entrevista, y la respuesta fue menos que elogiosa.

“Me gusta Harry, tenemos una relación fácil. Yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. Vamos, que era mucho más andrógino”, señaló Jagger al diario inglés The Sunday Times.

La estrella de la música dijo que es fanático de Harry, pero insiste en que no suenan igual y tienen estilos muy diferentes arriba del escenario

“Y no tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo. Sólo tiene un parecido superficial con mi yo más joven, lo cual está bien, no puede evitarlo”, sentenció.

Styles ha declarado durante mucho tiempo a Jagger como una de sus principales influencias: llamó a Mick “el hombre más genial del planeta”.

En los días de One Direction, Jagger dijo sobre Styles en una entrevista de 2015: “Lo tiene todo en marcha. Lo conozco, viene a verme en muchos espectáculos. Y sí, puedo ver la influencia. Pero no le digo nada, solo le digo que se ve bien. Me gusta él. Es muy decente”.

Además de menospreciar a Styles, también reflexionó más sobre la ausencia Charlie Watts, fallecido en agosto de 2021. “Pienso en él. No solo durante los ensayos o en el escenario, sino también de otras maneras”, dijo Jagger. “Lo extraño como amigo”.

Harry Styles se presenta en el programa "Today" de NBC en Manhattan, Nueva York, EE. UU., 19 de mayo de 2022 (Reuters)

Unas declaraciones de Mick Jagger que provocaron un sinfín de reacciones, en especial por parte de los fans de Harry Styles, quienes inundaron las redes sociales de comentarios.

Los seguidores de Styles tomaron las redes sociales para expresar su enojo, calificando a Jagger de “narcisista” y “celoso”.

“Mick jagger siendo una perra mezquina sobre Harry Styles”, “Mick Jagger odiando a Harry Styles es muy revelador. ¿Realmente no puedes respetar el trabajo de otras personas y entender que las personas tienen estilos diferentes? Suena tan pomposo y narcisista en esa entrevista”, fueron algunos de los mensajes en Twitter.

A pesar de las palabras del líder de los Rolling Stones sobre el talento de Harry, el ex miembro de One Direction parece estar triunfando con su nuevo disco de estudio “Harry’s House”, en el cual ha obtenido un altísimo éxito por parte de la crítica y del público.

Seguir leyendo: