Quiénes son los famosos que han sido vetados de Televisa

Varios han sido los famosos vetados de la empresa de Emilio Azcárraga, entre los que se encuentran Danna Paola, Lucero y Kalimba (Foto: Getty Images)

Luego de que el comediante Eugenio Derbez comentara que había sido vetado de Grupo Televisa por sus declaraciones sobre el Tren Maya, Emilio Azcárraga salió a declarar que no existe tal veto, ni tiene relación con López Obrador.

El actor, cuyo éxito ha trascendido fronteras, declaró en una entrevista para Grupo Fórmula que actualmente se encuentra vetado de Televisa México, mas no de Televisa Univisión. “No me han dado la razón exacta pero quiero suponer que es por lo del Tren Maya”, afirmó, por lo que el Azcárraga tuvo que desmentirlo de una forma muy particular a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, hay otras celebridades sobre quienes se ha dicho estar vetadas de la compañía y, en algunos casos, nadie ha salido a desmentirlo. Entre los famosos que se observan en la lista, están Héctor Suárez, Danna Paola, Lucero, Andrés García y hasta Kate del Castillo.

Danna Paola hizo su debut en la telenovela Rayito de Luz. En la actualidad ha lanzado cinco discos de estudio (Captura: @dannapaola/Instagram)

Danna Paola

La joven cantante y actriz de 26 años, conocida internacionalmente por su papel de Lucrecia en la serie Élite, fue vetada de la televisora luego de concluir la telenovela que protagonizó, Atrévete a Soñar.

La cantante declaró en entrevista para el youtuber Juanpa Zurita, que tomó la decisión junto a su padre de dejar Televisa pese a que la empresa le ofreció protagonizar otra telenovela. Afirma, decidió tomar otro proyecto con Telemundo. Tras haber rechazado varias telenovelas y bioseries, se dice que la televisora le impuso un veto a la intérprete de Oye Pablo.

No obstante, la actriz declaró en dicha entrevista sentirse agradecida con su pasado, al tiempo que criticó a la empresa por su forma de ver la industria bajo una perspectiva anticuada.

Danna Paola comenzó su carrera dentro de Televisa en proyectos como María Belén o Amy: La niña de la mochila azul. Por su parte, también participó espontáneamente en La Familia P. Luche junto a Eugenio Derbez.

Tras su éxito en España con la producción de Netflix, Élite, la mexicana se integró a TV Azteca como parte del jurado de La Academia en 2019.

Lucero comenzó su carrera a la edad de 11 años en 1980 (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Lucero

La también actriz y cantante mexicana, conocida como La novia de México, sufrió el veto por parte de la empresa de Azcárraga luego de que al término de su contrato de exclusividad en 2014, Lucero optara por tomar proyectos con otras empresas.

Televisa le había ofrecido un papel en una telenovela, pero el personaje no la convenció, por lo que la cantante tomó la decisión de probar suerte en Telemundo, aceptando una oferta de la empresa en Miami.

Este hecho provocó el sabotaje orquestado por parte de la empresa mexicana. Se filtró una foto suya cazando elefantes y se señaló la interferencia de Televisa entre las negociaciones de Telemundo y Lucero. Al final, la exesposa de Mijares optó por volar a Brasil para grabar una telenovela y un disco en portugués.

Después de tres años, Lucero regresó a México y a la compañía en San Ángel como parte del jurado de “La Voz Kids”, en 2017. En aquel año, la intérprete de “Sobreviviré” declaró que ella fue la que vetó a Televisa y no al revés.

El actor y cantante de ascendencia cubana cuenta con siete álbumes de estudio a sus 39 años (Foto: Instagram/@kalimbaofficial)

Kalimba

Kalimba Kadjaly Marichal Ibar, mejor conocido únicamente por Kalimba, es recordado por haber protagonizado un escándalo la década pasada en el que se le acusó de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Tras dicha controversia, el exintegrante de OV7 concedió varias entrevistas a distintos medios, siendo las menos para Televisa, por lo que la empresa giró un memorándum para que el cantante no vuelva a ser invitado ni mencionado.

Kalimba comenzó su carrera siendo parte de la televisora en telenovelas como Locura de Amor, Clase 406 o La fea más bella. En 2015, se unió a TV Azteca como parte del jurado de México tiene talento.

En años reciente el veto le fue levantado, ya que fue participante en el programa del canal 5 “Me caigo de Risa” y fue invitado a Hoy en algunas ocasiones.

SEGUIR LEYENDO: