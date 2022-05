Filtraron video de Christian Nodal bebiendo alcohol directo de su premio Grammy

Christian Nodal bebiendo de sus premios grammys

Christian Nodal volvió a ser tendencia luego de que se filtrara un video en el que usa sus premios Grammy como recipiente para ingerir bebidas alcohólicas. ”Para mucha gente representa muchas cosa y para mí no representa nada”, comentó el cantante sobre las estatuillas que otorga la industria musical.

Luego de que el intérprete de Adiós amor se viera envuelto en polémica por filtrar fragmentos de su conversación con su ex novia, Belinda, Nodal volvió a ser noticia por sus declaraciones sobre los premios Grammy.

En el video se ve a Nodal acompañado de un amigo, con quien comenta: “Te voy a decir algo, la neta te quiero un ching*, eres uno de mis mejores amigos, y esta madre, sí, para mí fue un sueño tener estas pen... y lo logré”, en referencia a los premios, “yo siento que para mucha gente representa muchas cosas y para mí no representa nada, ¿sabes?”, declaró Christian Nodal en el clip filtrado a través de la cuenta de instagram de Nelssie Carrillo.

Foto: Getty Images

Durante la grabación se escucha decir al acompañante del cantautor “probablemente ya ando un poco borracho”, a lo que el cantante confirmó “probablemente yo también”.

El video fue comentado por los internautas en redes sociales, entre quienes aseguraban que Nodal puede hacer lo que quiera con sus premios, mientras que otros tantos señalaban que no tenía ningún respeto por la industria que lo premió. En tanto, el sonorense no ha dado declaraciones con respecto a la filtración ni acerca de sus opiniones sobre los premios de la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, mejor conocidos como Grammys.

El cantante mexicano se ha visto en el ojo del huracán desde febrero pasado cuando terminó su relación con la también cantante y actriz, Belinda. Al principio ninguno de los dos involucrados quiso dar amplias declaraciones sobre los motivos de la ruptura, sin embargo, recientemente el joven de 23 años declaró en un tuit que la relación se acabó cuando él se cansó de dar.

La controversia entre la expareja alcanzó a la madre de Belinda. Foto: Instagram @schull.belinda Foto: Getty Images Foto: Instagram @belindapop

Todo comenzó a raíz de que la madre de Belinda aplaudió un comentario en una de sus publicaciones de su hija en Barcelona, en el que se le llamaba naco al cantante. “Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, decía el comentario de una usuaria. Por su parte, Belinda Schull afirmó que “el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron”.

Como respuesta, Nodal arremetió contra la madre de su ex prometida. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mí. Cuando me canse de dar, se acabo todo”, escribió el originario de Caborca, Sonora.

En la publicación incluyó capturas de pantalla en donde se lee cómo supuestamente Belinda le pedía dinero para arreglarse los dientes. También se ve cómo la cantante aseveró contra Nodal que le arruinó la vida y se declaraba profundamente arrepentida de haberlo conocido. Por medio de estas declaraciones, Christian Nodal dio a entender que el motivo de la separación entre ambos fue por razones económicas.

