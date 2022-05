Ivonne Montero rompió en llanto tras hablar sobre la anomalía con la que nació su hija

Ivonne Montero ya difíciles relaciones de pareja que ha cosechado a lo largo de su carrera Foto: Instagram/@ivonnemonteroof

Durante su primera semana de estreno de la segunda temporada de La Casa de los Famosos los relatos y las confesiones han dado de qué hablar. En esta ocasión, Ivonne Montero sorprendió a los televidentes del reality show al compartir algunos aspectos íntimos de su vida personal, como la difícil situación de salud que le ha tocado vivir con su hija desde el momento de su nacimiento.

La histrionisa mexicana aprovechó un momento de convivencia con algunos de sus compañeros del reality de Telemundo y abrió su corazón para hablar sobre los difíciles procesos quirúrgicos a los que se ha enfrentado su primogénita Antonella Melanitto desde su nacimiento en el 2013.

“Ella entró a su primera cirugía a los nueve meses, le abrieron acá y le conectaron una arteria para que pudiera hacer trabajar ese ventrículo que no tenía arteria [...] la anomalía con la que nació es compleja”, confesó entre lágrimas la intérprete que dio vida a Ángeles Fernández el melodrama La Loba.

Montero adelantó que en los próximos meses su hija deberá ser sometida a una serie de exámenes para que los médicos especialistas evalúen si “ya es candidata”.

“Ahorita en septiembre le van a hacer estudios para ver si ya es candidata porque ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angosta, entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volverle a reestructurar el corazón”, confesó.

“Yo volteo atrás y digo, ¿En qué momento pude pasar todo esto? ¿Cómo pude? Y más ella, cómo lo logró. Yo una vez se lo dije: ‘Mami, tú eres una guerrera, tú peleaste con la muerte’. Yo me acuerdo que estaba tan grave que yo no podía decirle a mis papás lo grave que ella estaba. Yo solamente le pedía a Dios: ‘No me la quites”, evocó.

Para finalizar, la también modelo mexicana de 48 años no perdió la oportunidad de resaltar la valentía mostrada por su hija hasta el día de hoy, pese a su corta edad: “Antonella es enérgica a morir, es una niña invencible, tiene una energía, no la paras con nada, es parlanchina, es superinteligente, es muy ‘chistosilla’, es muy linda niña”, subrayó.

Antonella es fruto del amor que existió entre su madre y su difunto padre, Fabio Melanitto. Hace poco que la actriz se vio involucrada en el debate público por la denuncia que fue interpuesta en contra de su expareja, Pascasio López, por ello, algunos usuarios recordaron el discutido amorío entre la actriz mexicana y el intérprete venezolano.

Y es que una de las situaciones controvertidas que se han presentado en la carrera de más de 20 años de la histrionisa mexicana fue cuando el 15 de agosto 2018, desafortunadamente, tuvo que vivir el duelo por el asesinato de su ex pareja y padre de su hija.

“Fue muy triste para mí escuchar que había fallecido, a la mente me llegaron de golpe muchos momentos felices y no fue fácil digerir ese trago amargo, por lo que para mí fue inevitable derramar algunas lágrimas”, expresó en una conferencia de prensa recuperada por Sale El Sol en el 2018.

Durante esa entrevista explicó que a lo largo de la vida de Antonella, su padre siempre se mantuvo al margen, aunque ella procuró hacerla presente en el día a día de su progenitor.

“De mi parte no había esperanza de que él estableciera una relación con nuestra hija, porque en varias ocasiones lo busqué y me rechazó, pero sí tenía la esperanza de que él madurara y entrara en razón, y supiera que sí necesitaba estar presente en la vida de Antonella”, explicó en aquel momento.

