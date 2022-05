Ana Claudia Talancón será madre por medio de la adopción tras someterse a tratamientos de fertilización sin éxito

Ana Claudia Talancón será madre (Foto: Instagram/@latalancon)

En el marco del Día de las Madres, una de las actrices más queridas en México, por haber interpretado a Carla García Charly en Soy Tu Fan, anunció de que manera se convertirá en madre, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños, a pesar de que que lo hará de una manera tan tradicional, recibiendo una ola de críticas positivas por su opción moderna y valiente.

En una reciente exclusiva para la revista de sociales Caras México, la originaria de Cancún, Quintana Roo, compartió que será madre por medio de un proceso de adopción, ya que durante mucho tiempo postergó la idea debido a que tenía muchos compromisos laborales -que en su mayoría resultaron ser un gran acierto ya que le dieron mucho éxito- y después intentó con diversos tratamientos médicos en Estados Unidos y dentro de nuestro país, tales como la extracción y fecundación de óvulos, ultrasonidos, análisis de seguimiento folicular y muchos más, pero no obtuvo el resultado esperado.

“Sé que me pude haber embarazado de forma natural, antes, pero mi pareja me decía que mejor nos esperáramos un año para disfrutar, lo que por mucho tiempo no pude hacer, por estar siempre con proyectos de trabajo”, empezó a relatar a la periodista Cecilia Morales Andere.

Ana Claudia Talancón no logró ser madre de forma "natural" (Foto: Cuartoscuro)

Para la actriz de grandes producciones como El Amor En Tiempos De Cólera (2007), La Virgen de Juárez (2006) y El Crimen Del Padre Amaro (2002) -donde compartió el protagónico con Gael García Bernal- aseguró que no fue solo con una de sus relaciones donde se intentó realizar el sueño de formar una familia, más allá de ser un lazo de por vida con alguno de sus novios, pero con cada negativa todo se convertía en algo más difícil de superar al grado de incluso casi no volver a intentarlo.

“Pero cuando me daba cuenta qué no había pegado el tratamiento, la derrota era total, llegué a decepcionarme mucho de mí misma. No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda”, expresó.

Durante ese difícil proceso Ana Claudia Talancón probó diversas cosas para no perder la fe en realizarse de manera personal, ya que su carrera cada vez iba en más ascenso, por lo que jamás dejó de cumplir cada una de las instrucciones que el personal médico le brindaba para completar los procesos a los que se sometía. A su vez utilizaba cualquier cantidad de suplementos, realizaba pequeños rituales de energía para elevar sus vibraciones y sostener una actitud positiva hasta cuidar escrupulosamente su alimentación, pero nada daba frutos.

Ana Claudia Talancón cuidaba mucho su alimentación, pero ni eso la ayudó (Foto: Cuartoscuro)

Ahora las cosas parecen ser muy diferentes pues la querida actriz confesó la manera en que buscará ser madre y aunque aún queda la interrogante de dónde seguirá con el famosos e interminable papeleo -principalmente cuando se trata de parejas LGBT+ - pues tiene en la mira hacerlo en Estados Unidos o en su natal México, la idea la comparte con mucha emoción a días de que se conmemora la celebración a las madres, en todas sus formas y estilos.

“Sé que vivir con uno o varios chiquitos va a ser increíble. Siempre quise tener tres hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia. Por supuesto -si estoy trabajando- me acompañarán a los llamados y pasaremos juntos el mayor tiempo posible”, expresó.

Ana Claudia también es artista plástica (IG: latalancon)

Las felicitaciones no han parado, a pesar del poco tiempo que tiene la noticia en internet: “Que padre ver a una chica con la que crecí o de alguna manera me acompañó durante una etapa difícil como la adolescencia y ahora será madre”. “Las familias somos diversas y que mejor que la adopción”. “Bien por Clau, porque ser madre no solo se trata de tener un bebé en el vientre, sino de criar por toda la vida a un pequeño para que sea una persona de bien”, escribieron en redes sociales.

