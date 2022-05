Verónica del Castillo defendió a su hermana Kate por quejarse de un restaurante: “Fuera de lugar”

Verónica del Castillo apoyó a su hermana por acusar a un restaurante por darle un mal trato (Foto: captura de pantalla)

Luego de que Kate del Castillo se quejara de un lujoso y exclusivo restaurante de la Ciudad de México, su hermana Verónica se mostró a su favor y explicó qué fue lo que pasó para que la protagonista de La Reina del Sur tuviera que denunciar el trato que recibió en aquel lugar.

El 19 de abril la hija menor de Eric del Castillo escribió en su cuenta de Twitter que sufrió de un supuesto muy mal trato por parte de uno de los restaurantes más ostentosos de México y fue criticada por algunos internautas.

En este contexto, en entrevista con Ventaneando, Verónica del Castillo defendió a su hermana y relató por qué Kate decidió exponer al restaurante Máximo Bistrot, pues confirmó que no quisieron calentarle un platillo.

Verónica defendió a Kate luego de que en redes sociales la criticaran por quejarse del restaurante (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Aunado a ello, apoyó que la actriz lo hubiera denunciado a través de su cuenta de Twitter, pues dijo que no sólo debía quejarse ante la Profeco por su mala experiencia.

“Habían pedido su comida y cuando ella llegó ya no se la quisieron calentar. Para los precios que manejan, está fuera de lugar completamente y qué bueno que la gente denuncie cuando hay una falta de servicio. Para eso está la Profeco, pero también para eso están las redes sociales”, comentó.

Y es que, según escribió Kate, tuvo que enfrentarse a varios malos tratos por parte del lujoso negocio, pues además de que no quisieron recalentar su comida y se la sirvieron fría, no quisieron cambiarla de mesa cuando lo pidió.

La actriz relató que pidió otra mesa para que no le diera el sol a sus papás, pero recibió una respuesta grosera por parte de la persona que la atendió (Foto: Instagram/@katedelcastillo)

Explicó que iba acompañada de sus padres, Eric del Castillo y Kate Trillo, además de su socia Carmen Cervantes, y pidió una mesa a la que no de diera el sol por ellos, pero la contestación que obtuvo habría sido “grosera”.

No obstante, su queja pública no quedó ahí y por lo anterior, la histrionisa dijo que los precios que maneja el restaurante no coinciden con la experiencia y el trato que ofrecen.

“El precio exuberante de este lugar tendría que ver con la experiencia y el trato. Además las sillas y mesas son demasiado incómodas. Mal por @MaximoBistrot”, arguyó la intérprete mexicana,

Kate del Castillo criticó el servicio dentro del lujoso restaurante que anteriormente ya había causado gran polémica en el país (Foto: Twitter/@katedelcastillo)

La denuncia que hizo Kate tomó relevancia en redes sociales ya que no es la primera que se queja de la experiencia que este restaurante da a sus comensales, pues en 2013 Andrea Benítez también se quejó, pero, debido a su prepotencia la hizo ser llamada “Lady Profeco”.

Benítez acudió al Máximo Bistrot, localizado en la colonia Roma de la Ciudad de México. Ahí fue recibida por los meseros del lugar, quienes le pidieron esperar para que pudiera ocupar una mesa. Eso bastó para que la mujer amenazara con la frase “ustedes no saben quién soy” y, con exceso de prepotencia, exigió que el sitio fuera clausurado.

Después trascendió que la joven pertenecía a una clase social privilegiada ya que es hija del ex Procurador General de la República, Humberto Benítez Treviño, y el “Lady” le fue acuñado por internautas que querían evidenciar que se trataba de una persona que buscaba aprovecharse de su posición.

Pese a que Andrea se disculpó por su comportamiento y su papá también lo hizo ya que la Profeco sí clausuró el lugar, el escándalo llegó a la presidencia, por lo que Enrique Peña Nieto, quien en ese entonces era el jefe del Ejecutivo, pidió que se realizara una investigación para esclarecer los hechos.

