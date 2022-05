“Los otros estaban ocupados”: Eugenio Derbez dijo por qué Jose Eduardo será conductor de LOL México

El anuncio de la incorporación del también hijo de Victoria Ruffo no fue del todo bien recibido por algún sector del público (Foto: Amazon prime)

Luego de las críticas que recibió Eugenio Derbez al anunciar que su hijo José Eduardo Derbez será conductor de la nueva temporada de LOL: Last One Laughing México, el actor rompió el silencio y reveló por qué tomó esta decisión.

A pocos días de que el programa regrese con nuevos competidores a la plataforma de streaming de Prime Video, Eugenio confesó en una entrevista compartida por el diario Milenio por qué eligió a José Eduardo como su acompañante en esta aventura.

De inicio, constató que sus demás familiares se encontraban indispuestos, de modo que, su última opción sería el denominado Sultán de la Familia Derbez: “Elegí a José Eduardo porque los otros dos estaban ocupados”, bromeó el actor.

José Eduardo se mostró nervioso por su participación a lado de grandes de la comedia. (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

A su vez, el comediante aseguró que el también hijo de Victoria Ruffo tiene tacto para este tipo de programas, por lo que fue el indicado para manejar el humor que destaca el concurso: “José Eduardo es muy ingenioso, muy irreverente, es mucho más relajado, es perfecto para el estilo de humor de LOL, cuando decidimos que yo debía tener una pareja dijimos, qué mejor que mi hijo”, afirmó Derbez.

Por otro lado, José Eduardo señaló que se encuentra entusiasmado por trabajar a lado de su padre, puesto que tomó lo mejor del talento de su progenitor en el ámbito de la comedia:

“Cuando me marcaron para decirme que si quería ser co-conductor de mi papá me encantó poder aprender de él, trabajar a su lado es maravilloso”, detalló el artista.

Eugenio Derbez se refirió al Chapo para hablar de su hijo José Eduardo (Captura de YouTube)

Asimismo, el hijo de Victoria Ruffo, reveló que nació un temor derivado de la diversidad de comediantes que existe en la temporada, por lo que Eugenio le advirtió que llegara mejor preparado que nunca: “Mi papá me ayudó a meterme más miedo, porque me decía ‘Hijo, de verdad, no sabes lo que es esto, cuidado, prepárate, investiga’ y a mí me daba más miedo, no sabía si mejor cancelarles”.

Por ello, agradeció a su padre que le insistiera con su preparación: “Yo llegué muy estudiado de lo que habían hecho, quién la había regado, quién tenía chismes. Ya cuando entré, lo hice en caliente, y se lo agradezco”, agregó Jose Eduardo.

Esta temporada llega a la televisión mexicana con mayor pluralidad en sus participantes, ya que son elegidas personalidades humorísticas de todos los géneros, edades e, incluso, todas las generaciones. De modo que en esta cuarta edición los comediantes buscarán el triunfo en parejas.

<b>Cuáles fueron las críticas hacia José Eduardo Derbez por su participación en LOL: México</b>

El hijo de Victoria Ruffo confesó que esta muy feliz de trabajar a lado de su padre.

Todo comenzó cuando Derbez anunció a través de un video promocional y un par de posts que en esta nueva temporada aparecerá a su lado su hijo José Eduardo Derbez, quien ya es conocido en el medio por su aparición en diversos programas de comedia, así como la misma serie De Viaje Con Los Derbez.

Ante el anuncio surgieron varias reacciones ambiguas por parte del publico, pues los seguidores del actor de No se aceptan devoluciones respondieron, en general, de forma positiva, sin embargo, existieron comentarios negativos en la red, pues consideraron este hecho como un acto de nepotismo:

“No tienes a alguien más”. “Y ahora por qué le dieron chance al hijo habiendo mejores comediantes?”, “Ya metiéndolo a huevo”. “Ese José tiene la misma poca gracia que su papá”. “Si no es así, sus hijos ‘nomás’ no trabajan”. “La peor decisión, ahora el martirio será al doble”, fueron algunas menciones ante la noticia.

