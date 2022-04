Por qué se pelearon Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara

Cúal fue el motivo por el que Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azura no se llevan bien Fotos: Gettyimages

Hace unos años se desató una polémica entre la conductora Rocío Sánchez Azuara y la presentadora Laura Bozzo. Todo comenzó porque Bozzo se encontraba en negociaciones para tener un programa en TV Azteca mientras que Rocío, por una situación personal decidió volver a esta televisora y fue entonces que desplazaron a la presentadora de Laura en América de la empresa.

Rocío ha contado en varias entrevistas cómo fue la ocasión en la que Laura quiso lanzarla por las escaleras de un restaurante mientras gritaba “ la reina del raiting soy yo” . Ella relató que se encontraba comiendo junto los ejecutivos de su programa y al salir del lugar, uno de sus acompañantes tuvo que cubrirla debido a que Laura Bozzo estaba a punto de aventarla. La conductora ha aclarado también que no le gusta tener rivalidad con nadie y que no soporta la violencia por lo que trata de alejarse de los problemas.

Laura Cecilia Bozzo Rotondo es una presentadora de televisón peruana que actualmente radica en México. FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM

Después de este altercado las conductoras comenzaron a hacer declaraciones la una de la otra y la bola de nieve aumentó. En 2011 durante una parte del programa Cosas de la Vida, Sanchez Azuara arremetió contra Bozzo ya que ella puso su reputación en tela de juicio diciendo que el lugar que tenía Rocío en su televisora era por estar invoclucrada con ejecutivos y por tener buenos atributos. Ella no se quedó callada y contestó lo siguiente:

“Laura Bozzo está poniendo mi reputación en entredicho al decir que gracias a ciertas bondades de mi cuerpo he logrado conseguir un trabajo en este país y que estoy involucrada con ejecutivos de la empresa. Que quede claro que yo soy casada y jamás he tenido la necesidad de ser infiel por mis valores. Laura Bozzo, te prohibo que vuelvas a decir media palabra de mí. Yo no he tenido necesidad de robarle a nadie, este país te dio de comer y deberías estar agradecida. Y da la cara de quien eres, tú maltratas a la gente de México. No te metas conmigo, soy mexicana y tengo derechos y si quiero los puedo hacer valer”.

Rocío Sánchez Azuara es una conductora de televisón mexicana de 58 años. Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images

La problemática siguió hasta 2019 cuando Laura Bozzo declaró que Rocío decía no conocerla, aunque antes había comentado que trató de aventarla por las escaleras. “ A mí no me interesa si me conoce o no me conoce, primero dice que la aventé y luego no. Yo no tengo enemigas, yo a las mujeres las adoro y ella me es totalmente indiferente”.

Hasta la fecha algunos medios continúan con las comparaciones entre ellas, esto debido a que las dos han incursionado en los Talk Shows como conductoras, sin embargo, el tiempo ha calmado las cosas entre ambas y las confrontaciones mediáticas entre Rocío y Laura se han vuelto cosa del pasado.

Declaraciones recientes de Rocío Sánchez Azuara sobre Laura Bozzo. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Recientemente Rocío Sánchez Azuara habló del nuevo proyecto en el que será productora ejecutiva y podrá decidir el formato de trabajo y también pidió que no la compararan con Laura Bozzo, ya que era muy diferentes.

“No tenemos nada que ver la una con la otra, pregúntame de una amiga mía o alguien con quien me puedas comparar. Con quien se me ha tratado de comparar a la fuerza la verdad es muy desagradable. Yo no soy agresiva, soy una mujer preparada y soy mexicana y estoy muy orgullosa de mis raíces, país que piso país que respeto, yo me muevo con mucha elegancia”.

Qué respuesta dio Laura Bozzo a las recientes declaraciones de Rocío Sánchez Azuara sobre ella. Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images

Por su parte, Laura Bozzo respondió a estas declaraciones en una llamada con el periodista Gustavo Adolfo Infante y dijo que no tenía ningún problema con Rocío y que no podían hacer comparaciones porque cada quien estaba en lo suyo y que le deseaba lo mejor, que ella era una gran periodista, aunque agregó que no debería discriminarla.

“No tengo ningun problema con Rocío, yo este género lo creé en Perú en los años 90. No puede haber comparaciones, cada quien con lo suyo y mis obras hablan por mí, nadie se fija en todas las cosas buenas que he hecho. Yo le deseo lo mejor, es una gran periodista pero considero algo horroroso que me degrade por no haber nacido acá. Me parece una discriminacion desagradable. No se trata de dónde naces, el amor se desmuestra con hechos, no con palabras y yo me considero mexicana”.

