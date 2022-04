Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara en defensa de sus propios talk shows: “Me parece muy corriente”

Mientras Rocío llegó a TV Azteca, Laura debutó en Imagen TV (Foto: @rocio_sazuara / IG - @Laurabozzo_of)

Luego de que hace unos meses Laura Bozzo estuvo en la mira de las autoridades por sus problemas con la Secretaría de Hacienda en los que finalmente llegó a un acuerdo y evitó pisar los juzgados e incluso la prisión, la conductora peruana ha retomado su faceta laboral.

Con el reciente estreno de su programa Que pase Laura, emitido a través de la señal de Imagen Televisión, Laura ha vuelto a los reflectores, pues con su talk show de contenido social, misma fórmula que conoce bastante bien, las comparaciones no se han hecho esperar.

El debut de la autoproclamada “abogada de los pobres” en el programa vespertino ha llamado la atención, sobre todo por las voces que apuntan a que la presencia de Bozzo en la pantalla chica sería algo indeseable, al considerarse que el formato de programas como ese ha quedado en el pasado.

"Que Pase Laura" es el nombre de su nuevo show (Foto: Instagram/@imagentvmex)

También, la llamada “señorita Laura” fue objeto de comparaciones respecto a Rocío Sánchez Azuara, quien recientemente apareció al frente de Acércate a Rocío en la misma televisora, un programa con el formato que las dos conductoras han presentado por años en distintas televisoras en emisiones como Laura en América y Cosas de la vida, respectivamente.

Ha sido en las redes sociales e incluso en los perfiles oficiales de Laura Bozzo, donde ciertos sectores del público han expresado su descontento con su regreso a la pantalla e incluso la han confrontado con Sánchez Azuara, quien recientemente regresó a TV Azteca tras 7 años de haber salido de la televisora.

Laura no dejó pasar algunos de los muchos comentarios que ha recibido y contestó que no existen motivos para compararse con ella: “Definitivamente no puede haber comparaciones acá, cada quien con lo suyo porque mis horas hablan por mí… son programas totalmente diferentes”, expresó en su red social.

Bozzo le deseó éxito a su colega en el programa que está por estrenarse en la pantalla de Azteca Uno: “Yo le deseo lo mejor, es una gran periodista, que le vaya espectacular, pero lo mío es completamente distinto porque lo mío va hacia una solución”, agregó. Además Laura se defendió de quienes le piden que se regrese a su país de origen y aseguró que ama profundamente a México: “El amor por México lo he demostrado con mis obras”.

Laura Bozzo ha asegurado que Rocío Sánchez Azuara se cuelga de su fama (Foto: Instagram)

Por su parte, en una reciente transmisión en vivo a través del Facebook de Azteca Uno, Rocío Sánchez Azuara realizó declaraciones que algunos consideraron como una indirecta para Laura Bozzo y su estilo “escandaloso” de conducir.

En la transmisión, se le preguntó a Rocío qué pasa cuando en su programa las situaciones se salen de control y los panelistas se exasperan:

“No se actúa, se ejecuta inmediatamente. Su servidora es antiviolencia, no me gustan los gritos, no me gustan los golpes, el micrófono precisamente sirve... yo normalmente traigo un botoncito imperceptible que es el micrófono y ese micrófono sirve precisamente para no gritar”, expresó, y según algunos comentarios del público, podría estar aludiendo a Bozzo, pues con su famoso grito “Que pase el desgraciado” y los golpes físicos mostrados en algunas de sus producciones, corresponden a la descripción de Sánchez Azuara.

La emisión será producida en TV Azteca por Andrés Tovar, también recién salido de Imagen TV (Foto: acercaterociotv)

“No es necesario gritar, me parece muy corriente el estar gritando, o el estar siendo groseros o irreverentes con los demás, los golpes no van conmigo y simplemente les leo cartilla y les digo ‘señores, este es un foro de expresión que merece mucho respeto, ustedes me merecen respeto y se están viendo muy mal comportándose de tal o cual forman. Entonces, por favor, las reglas son muy sencillas: no groserías, no se levantan de sus lugares para evitar confrontamientos, para evitar confrontaciones también”, expresó la periodista.

