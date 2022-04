Retrasan lanzamiento de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Sony anunció el retraso de Spider-Man: Across the Spider-Verse para el 2023

La llegada del Multiverso a Marvel y Sony ha causado gran expectación a sus millones de seguidores al rededor del mundo tras los hechos ocurridos en Spider-Man: No Way Home, y los cuales tendrán consecuencias en Doctor Strange: in the Multiverse of Madness, cinta que se estrenará el próximo 4 de mayo en México y América Latina.

Sin embargo, la primera ocasión en la que se tanteó la posibilidad de reunir diferentes realidades del espacio-tiempo fue en Spider-Man: Into the Spider-Verse (Spider-Man: Un nuevo universo) protagonizada por la versión animada de Miles Morales.

La primera cinta animada del héroe arácnido, dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, tuvo un gran éxito durante su estreno en diciembre de 2018, esto tras una gran aceptación por parte de los fans, su gran taquilla de poco más de 300 millones de dólares (solo en EEUU) y por el reconocimiento de la crítica especializada, el cual se plasmó en la entrega de los Oscar 2019 en la categoría de “Mejor Película Animada”.

Durante las grabaciones de Into the Spider-Verse, ya se había anunciado una precuela dividida en dos cintas para seguir contando las aventuras de Miles Morales dentro del Spider-Verse, su primera parte supuestamente estaría lista para presentarse a las audiencias durante octubre del 2022, sin embargo, por medio de un comunicado Sony anunció el aplazamiento de ambas cintas.

Sony anunció el retraso de Spider-Man: Across the Spider-Verse para el 2023 Foto: Twitter/@SpiderVerse

Originalmente, Spider-Man: Across the Spider-Verse estaba programada para el próximo 7 de octubre del 2022, pero ahora se ha retrasado hasta el 2 de junio del 2023. Los retrasos son aludidos a la gran variación de ediciones digitales que tienes que recrear para la cinta, ya que, desde su primera parte, tuvo distintos tipos de animaciones para poder diferenciar a cada uno de los Spider-Man.

En entrevistas pasadas, Phil Lord y Chris Miller, productores y escritores de Spider-Man: Across the Spider-Verse, hablaron sobre que esta nueva entrega era mucho más ambiciosa que su entrega pasada, Spider-Man Into the Spider-Verse.

“La idea de que iríamos a diferentes dimensiones realmente abrió una oportunidad artística para que cada mundo tenga su propio estilo artístico, y poder presionar a la gente de ImageWorks para que desarrolle una manera de que cada dimensión se sienta como si hubiese sido dibujada por la mano de un artista diferente. Ver el desarrollo de esas cosas es impresionante, y realmente, es la razón por la que seguimos haciéndolo, porque es muy difícil hacerlo bien”, arguyeron en una conferencia de prensa en diciembre de 2021.

Miles Morales (Shameik Moore) and Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) en Spider-Man™: Across the Spider-Verse (Parte uno). (Sony Pictures Animation)

La producción, que también es supervisada por Amy Pascal, parte del equipo ejecutivo de Sony Pictures Entertainment y la cual trabaja mano a mano con Kevin Feige, Presidente de Marvel Studios, ha explicado que esta precuela dividida en dos protagonizadas por Miles Morales y Gwen Stacy tendrá la inclusión de algunos personajes ya conocidos previamente y muy posiblemente del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y del Universo Spider-Man de Sony (USS)

Estos rumores han tomado fuerza gracias a la insider EmberOnMain, quien es una de las personas especializadas en el mundo cinematográfico de Marvel y la cual en su momento filtro varios detalles inéditos de Spider-Man: No Way Home, y es que a principios de abril anunció la participación animada de los Spider-Man de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, lo cual ha generado todavía más quimera en la cinta que los reuniría con la versión de Miles Morales.

Sony compartió la fecha de estreno de Madame Web, la nueva película de Dakota Johnson Foto: Madame Web (Marvel Comics)

Para finalizar, Sony también compartió la fecha de estreno de Madame Web, la nueva película de Dakota Johnson y Sydney Sweeney, que se lanzará el 7 de julio de 2023, lo que significa que compartirá cines con el Spider-Verse.

Madame Web, así como Spider-Man: Across the Spider-Verse, es una película de los personajes pertenecientes al universo de Spider-Man, de hecho, ambos son personajes canon de los cómics y el personaje que será llevada al cine por Dakota Johnson es una de las principales aliadas de Peter Parker.

