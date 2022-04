Luisito Comunica dijo que Lele Pons es latina cuando le conviene

La polémica que se desató en redes debido a un comentario que hizo Luisito Comunica sobre Lele Pons Fotos: Cuartoscuro gettyimages

Un fragmento de una entrevista que le hizo Gaby Meza a Luisito Comunica se hizo viral en redes sociales, pues el influencer relató que hace muchos años, cuando conoció a Lele Pons en un evento organizado por YouTube, se acercó para platicar pero ella le dijo que no sabía hablar español. Esta situación fue extraña para Luisito ya que él tenía en mente que Lele cargaba con raíces venezolanas.

“En ese entonces Lele Pons no se había puesto la playera de soy latina, todavía era viner y se mostraba como: totalemnte hablo inglés, soy estadounidense. Entonces digo... ella es Lele Pons la voy a saludar, ya que yo creí haber escuchado por ahí que ella era venezolana y debe hablar español. Llego saludando y me dice Sorry I don´t speak spanish y siguó en su teléfono.”

Tiempo después cuando el boom latino surgió en Estados Unidos, Lele Pons comenzó a presumir en redes sociales su génetica venezolana, lo que sorprendió a Luisito Comunica al recordar esa experiencia con la joven. “Esta tremenda es latina cuando le conviene” , expresó el youtuber.

Lele Pons en la alfombra Swim Week en Miami. Foto por Romain Maurice/Getty

Lele Pons nació en Caracas, Venezuela. Pasó 5 años de su vida allí y luego se mudó a Miami, Estados Unidos en donde pasó la mayor parte de su adolescencia. Actualmente reside en Los Ángeles, California y en muchos videos ha externado el orgullo por sus raíces, así como el gusto por la cultura venezolana. De hecho comparte una amistad cercana con JuanPa Zurita, otro influencer mexicano muy reconocido y en el contenido que ambos han subido juntos a Youtube, denotan un gran cariño además de que muchos de esos vídeos son representaciones humorísticas de costumbres latinoaméricanas.

En casi todos sus clips actuales se muestra hablando español con fluidez, con ello se comprueba que la cantante sí es latina pero más bien en ese momento no deseaba conversar con Luisito, tal y como lo dijo él en la entrevista aseverando que seguramente estaba ocupada.

En esta ocasión expresó abiertamente su opinión sobre la influencer, sin embargo, aclaró que contar esta anécdota no guardaba una mala intención y pidió que no se fueran a tergiversar las cosas. “Y ojo, se repite que esto se cuenta entre risas” , agregó .

Luisito Comunica en la Alfombra Roja de la película "Veinteañera, Divorciada y Fantástica”, llevada a cabo en Cinépolis Oasis Coyoacán. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Luis Villar cuenta con más de 38 millones de suscriptores en la plataforma de Youtube, lo que lo convierte en uno de los creadores de contenido más reconocidos de México. Él joven de 31 años muy pocas veces se ha visto involucrado en polémicas del medio, en casi todas las ocasiones que ha sido mencionado en rumores se muestra al margen.

Tal es la ocasión de cuando el viajero online publicó una fotografía en Instagram donde aparecía junto a su novia y una botella de mezcal que tenía la frase tus nalguitas serán mías. En su momento esto causó revuelo entre la comunidad internauta debido a que los usuarios opinaban que Luis estaba transmitiendo un mensaje machista. Luisito por su parte respondió tranquilamente a las acusaciones y se disculpó por lo ocurrido en su cuenta de Twitter.

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que estoy debe de parar”.

SEGUIR LEYENDO: