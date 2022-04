Maribel Guardia recordó su nominación al Latin Grammy: “Los gruperos se me vinieron encima”

Maribel Guardia recordó cuando la menospreciaron por haber sido nominada a los Grammy Latinos

Maribel Guardia a lo largo de su trayectoria se ha proyectado como una personalidad multifacética, ya que actúa, baila y canta; por ello hace algunos años cuando se adentró al mundo de la música, donde cosechó grandes reconocimientos, como ser nominada al Grammy Latino, tuvo que lidiar con la ofensa de varios integrantes de la música grupera y regional mexicana.

Fue en una entrevista para el matutino de Grupo Imagen, Sale el Sol, donde la nacida en Costa Rica y la cual ha formado una carrera en la industria del entretenimiento en México, ahondó sobre los ataques que recibió cuando fue nominada a los Grammy Latinos en el 2017 a la categoría “Mejor Disco Banda” por su álbum Besos Callejeros.

“Los gruperos se me vinieron encima, y yo ‘órale’, porque nunca me había tocado que los hombres ataquen a las mujeres, es como fuera de lugar. Yo creo que cuando a alguien le va bien, pues lo que debes de hacer es desearle buena suerte, pero si algunos estaban indignados de que yo estuviera nominada. [...] Pero en general el género no importa, la envidia es muy fea, de muy mal gusto”, arguyó la también conductora.

La histrionisa de 62 años no perdió la oportunidad de enaltecer la figura de Ana Bárbara, ya que ha sido una de las mujeres que ha abierto el panorama femenino en una industria grupera y regional mexicana, que está plagada hegemónicamente por el sector masculino.

“Sobre todo en el área en la que estamos, que es la grupera, que está nominada por hombres, pero está padre que nosotras sigamos ahí y que tengamos trabajo en un mundo de hombres, pero ahí estamos. Yo siempre tengo ilusión de que vienen nuevas generaciones que van a incursionar en este género”, enfatizó con ilusión la actriz costarricense que dio vida a Isabella Ruiz en el melodrama, Una familia con suerte.

Durante su nominación al Grammy en el 2017, la intérprete se disputó el galardón de gramófono con Lalo Mora y El Chapo de Sinaloa, Banda El Recodo de Cruz Lizárraga y La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga.

Desde que se enteró de su nominación, la también madre de Julián Figueroa, el cual fue concebido durante su relación con el reconocido y ya difunto cantautor mexicano, Joan Sebastian, se defendió por las burlas recibidashacia el disco que la posicionó con los mejores del regional mexicano dentro de la reconocida gala.

“Te voy a decir una cosa: ‘Que ladren, señal de que cabalgo’. Es que también la gente debe de entender que esto no es un disco a la trayectoria de Maribel Guardia, es al Mejor Disco de Banda, porque está muy bien producido y está muy bien hecho [...] Ellos no se fijan en mi trayectoria ni en las personas, sino en el trabajo y punto. A mucha gente no le parecerá, pero a mucha sí le parece”, dijo en su momento en una entrevista para Televisa Espectáculos.

Para finalizar su intervención con De Primera Mano, la actriz que actualmente está trabajando en la producción, Albertano contra los mostros, le mando un mensaje a su colega e intérprete de Bandido, por dejar la vara alta y por sus últimos trabajos relacionados con el mundo de la música grupera.

“La gente la tiene ubicada como una gran compositora, porque Ana ha compuesto toda la vida y lo hace increíblemente bien”, añadió la también actriz de teatro y que ha participado durante ya varios años en la exitosa puesta en escena, El tenorio cómico.

