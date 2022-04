Carlos Cuevas defendió a Vicente Fernández tras señalamientos por haber truncado carreras

Carlos Cuevas negó las recientes acusaciones de algunos de sus colegas contra Vicente Fernández (Foto: Instagram/@carloscuevasoficial/Reuters)

Después de que diferentes celebridades acusaran a Vicente Fernández de supuestamente haber truncado carreras de otros cantantes, Carlos Cuevas lo defendió, asegurando que su colega lo habría ayudado siempre.

En un encuentro con la prensa, Carlos Cuevas compartió cómo fue haber sido apadrinado por el Charro de Huentitán en sus inicios como cantante, esto debido a que Julia Palma, Reynaldo López y Juan Valentín aseguraron que Vicente Fernández solía pagar a los medios de comunicación y promotores para frenar las carreras de cantantes que interpretaran el mismo género que él.

“Yo soy un claro artista que ayudó. Desde que él me tendió una mano en un palenque en Texcoco, hasta que le dijo a Raúl Velasco que me diera una mano, que si a alguien quería ayudar, que me ayudara a mí”

El cantante ha sido acusado de diferentes cosas desde su muerte (Foto: Cuartoscuro)

Las acusaciones comenzaron luego del pleito de legal entre la familia Fernández y Televisa, pues Reynaldo López reaccionó a los comunicados, asegurando que Chente amenazaba con cancelar sus presentaciones si es que contrataban a otros cantantes de regional mexicana para cantar en ciertos shows, así como también habría restringido a medios que invitaban a artistas que imitaran su estilo.

Por ello es que Julia Palma confirmó que eso lo sabía la mayor parte de los artistas de regional mexicana, incluida ella: “Es algo que todo mundo sabíamos, sobre todo los cantantes de ranchero. Yo vi a uno de ellos llorar amargamente. Son varios (...) Juan Valentín, Valente Pastor, Gerardo Reyes, él fue quien recomendó a Vicente Fernández en la CBS. Esto muy poca gente lo sabe”, dijo la cantante.

Por ello es que Cuevas respondió que seguramente dichas acusaciones son rumores que surgieron debido a que Vicente Fernández ya murió, pero no negó que puedan ser verdad.

Cuevas fue apadrinado por "Chente", motivo por el cual duda que en realidad hubiera frenado carreras musicales de hombres (Foto: Instagram/@carloscuevasoficial)

“No creo, quien sabe, hay muchas cosas que todo mundo opina, todo mundo sabe, pero a lo mejor son cuentos o por ahí. Cuántas cosas no pasan cuando muere una persona, si cuando están vivos se inventan cada cosa, ahora muerto, imagínate, más”, dijo el cantante.

Por otra parte, acerca de los señalamientos que hizo Juan Valentín, afirmó que él siempre vio una buena comunicación entre él y Vicente, por lo que, a pesar de su cercanía, también duda de sus declaraciones. Asimismo, hizo hincapié en que las malas anécdotas que otros artistas han compartido acerca del Charro de Huentitán sólo se tratarían de señalamientos falsos.

“Juan es como si fuera mi hermano y nunca en la vida me ha contado eso, a mí nunca me lo ha contado, y era para que me hubiera dicho: ‘No, me intento frenar’. Yo veía que siempre se llevaban bien. Muchas veces fue a Guadalajara y nunca nunca se expresó mal de don Vicente, jamás en la vida”

Juan Valentín y Julia Palma han sido quienes han defendido que Vicente sí truncó carreras (Foto: REUTERS/Eliana Aponte/File Photo)

Y es que Juan Valentín, en entrevista con TVyNovelas, confirmó que Palma decía la verdad respecto a su carrera, pues supuestamente Vicente no dejó que su carrera musical fuera fructífera en México y tuvo que buscar suerte en Estados Unidos.

“No se tocaba mi música en México, no podía entrar a ningún palenque, lo mismo estar en programas de televisión, muy pocas veces aparecí (...) a mí no me llamaban (...) fue difícil, a pesar de que siempre reconocían mi talento para cantar”, reveló el cantante.

Aunado a ello, mencionó que debido a las duras restricciones que existían hace unos años supuestamente debido a Chente, “estaba acabada la música ranchera”, pues eran muy pocos los cantantes que podían cantar regional mexicano.

