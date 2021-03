“Toca limpiar esa mancha”: Julión Álvarez habló de su situación tras cuatro años de la acusación en EEUU que lo vinculó al mundo del narco

Julión Álvarez es un popular cantante de música folklórica en México y Estados Unidos (Foto: Archivo)

Tras un año de confinamiento y de mantener un bajo perfil frente a los medios de comunicación, Julión Álvarez reapareció a través de un comunicado para dar a conocer que muy pronto celebrará sus 14 años de trayectoria artística con un concierto vía streaming el cual no tendrá costo para su público.

La música del famoso cantante de regional mexicano continúa restringida en las plataformas musicales y en las redes sociales, pero el intérprete no pierde las esperanzas de que esta situación se solucione pronto y la justicia dictamine su inocencia en el caso donde se le vincula al narcotráfico.

Y es que fue hace cuatro años cuando el Departamento del Tesoro de EEUU señaló a Julión por su presunta participación en negocios ilícitos de lavado de dinero, por lo que su carrera se ha visto duramente afectada, pues mientras continúa el proceso de investigación para determinar su presunta relación con un narcotraficante apodado “El tío”, el cantante oriundo de La Concordia, Chiapas, no puede hacer presentaciones en el país del norte ni difundir su música en ningún espacio.

El cantante de 37 años ha visto su carrera musical limitada por las restricciones laborales que tiene en EE UU (Foto: Archivo)

A pesar de todo, el músico expresó en un encuentro con los reporteros que se encuentra bien: “Aquí andamos ahorita, echándole los kilos”, dijo en declaraciones rescatadas por Sale el sol.

Al respecto de cómo cambió su vida en la pandemia, así lo dijo Julión:

“Traté de ser lo más positivo que se podía, dije ‘hoy se acaban la música, los escenarios, nos vamos al rancho’, hice una vida de campo, sembré maíz, con ampollas, adolorido los primeros días, en familia con mamá, papá, mis hermanos”, declaró a Suelta la sopa y reveló detalles en torno a su situación legal.

“Se frenó también el proceso desgraciadamente (por la pandemia), los licenciados, los primeros meses de la pandemia fue cuando me dijeron ‘desgraciadamente, esto lamentamos decir va para más, estamos recibiendo información, todo se va alentando’.

Recientemente se le vio en un estudio de grabación en Sinaloa con José Joel, sin embargo desmintió una colaboración con él (Foto: Instagram @lospasosdejulion @josejoeloficial)

No tengo herramientas, tengo muchas limitantes para poder seguir trabajando y poder desempeñarme en mi trabajo como lo hace cualquier otra agrupación. Ya entregamos toda la información que requiere el gobierno americano, acerca de mis propiedades, de todo mi patrimonio, cómo lo hice, dónde trabajé, dónde está la factura, fui un buen contribuyente tanto en EEUU como en México, pagué y cumplí mis obligaciones y toca limpiar esa imagen, esa mancha que trae ahorita en el lomo Julión Álvarez y su norteño banda”, expresó.

Respecto al contrato establecido con la disquera Universal Music, el cantante de 37 años reveló que éste no quedó finiquitado, por lo que podría haber problemas más adelante.

“Incluso con Universal todos los directivos, los encargados de la comunicación conmigo, ha sido totalmente nada, no pueden ellos tener comunicación y desgraciadamente es un tema que yo sé que en su momento va a ser bronca, lío por los compromisos que hay”. Y es que se sabe que en EEUU los colaboradores de la disquera tienen prohibido siquiera contestarle el teléfono al músico para evitar problemas judiciales.

Rafa Márquez y el cantante Julión Álvarez, dos de los involucrados en la red de lavado de dinero vinculada a "El tío" (Foto: Archivo)

Por su parte, Julión expresó a Televisa Espectáculos que desea limpiar su nombre para que su descendencia no sufra un acoso por la situación que lo tiene frenado laboralmente desde hace cuatro años. “No voy a parar hasta esclarecer eso para que mis niñas no vayan a vivir con eso, o que pasen por una discriminación como la que ya me tocó vivir a mi”, expresó.

La justicia de EEUU señala al cantante como testaferro de un narcotraficante apodado “El tío” al igual que al ex futbolista Rafael Márquez, por lo que ninguna compañía con sede en ese país puede hacer negocios con Julión, desencadenando que su disquera Universal, con sede ahí, no pueda manejar su carrera.

