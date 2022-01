Gabriel Soto reveló si se desgasta su relación con Irina Baeva al convivir juntos en “Amor dividido”

Gabriel Soto e Irina Baeva llegarán al altar este 2022 (Foto: Instagram/@irinabaeva)

“Muy entusiasmado, emocionado por este gran estreno, es un proyecto muy bonito”, así se siente Gabriel Soto ante el inminente estreno de Amor dividido, la telenovela con la que regresa a la pantalla chica mexicana este 17 enero de 2022.

En el melodrama producido por Angeli Nesma para Televisa, Gabriel le da vida a “Max Stewart”, un exitoso y estricto ingeniero que debe regresar a México desde Estados Unidos para resolver asuntos pendientes.

La historia es una adaptación de la colombiana Allá te espero y, según la sinopsis oficial, aborda la importancia del amor a la familia e incentiva el esfuerzo como instrumento fundamental en la búsqueda del éxito y la consecución de los sueños.

Gabriel Soto protagoniza "Amor dividido", donde da vida a "Max Stewart" Foto: Televisa

En Amor dividido participan otras figuras consolidadas como Eva Cedeño, Andrés Palacios, Arturo Peniche, José Elías Moreno y Eugenia Cauduro, pero algo que ha llamado la atención del público es que Gabriel Soto nuevamente hará mancuerna en pantalla junto a su novia Irina Baeva. La pareja había trabajado anteriormente en Vino el amor y Soltero con hijas.

Sobre compartir vida sentimental y laboral con la actriz de ascendencia rusa en la telenovela que está por estrenarse, Gabriel Soto conversó con Infobae México.

A pregunta expresa acerca de que si no considera que estar tanto tiempo juntos, en casa y en los foros de grabación, podría desgastar la relación, el actor contestó:

“A mí me encanta, la verdad es que nos encanta trabajar juntos, estamos en sintonía en dos cosas muy importantes, en primer lugar en sintonía en cuestión de energía. Me refiero a que estamos enfocados en el mismo proyecto, podemos trabajar las escenas en casa, hablamos de lo mismo, estamos en la misma sintonía en ese sentido”, contó.

Los novios habían trabajado antes en "Vino el amor" y "Soltero con hijas" (Foto: Instagram/@irinabaeva)

El también protagonista de la reciente telenovela Te acuerdas de mí mencionó que las largas jornadas de grabaciones en los sets y locaciones no necesariamente implican una convivencia estrecha, por lo que realmente disfruta poder pasar más tiempo con su prometida.

“En otro muy importante es la cuestión de tiempo, mucha gente dice ‘sí, se desgasta la relación’, para empezar no todos los días grabamos juntos, hay días que ella graba por su lado y yo por mi lado, no nos toca grabar juntos. Cuando haces novela pasas de doce a catorce horas al día, de lunes a sábado en el set de grabaciones, entonces si no estás en la misma sintonía casi no te ves, entonces tampoco está padre irse al otro lado del extremo de la moneda, de no verte nunca, entonces podemos pasar más tiempo juntos, tener más tiempo de vernos, platicar y todo. La verdad es que nos encanta estar grabando juntos”, admitió el actor de 46 años.

La relación de ambos actores ha estado desde sus inicios marcada por la polémica, pero ante la adversidad, Gabriel e Irina están por convertirse en un matrimonio.

Gabriel reveló que es factible que la familia de Irina venga a México desde Rusia a su planeada boda (Foto: Instagram @gabrielsoto)

Fue en 2020 cuando el nacido en la Ciudad de México le dio a su novia un anillo sellando el compromiso de boda, la cual sigue en proyecto, aunque aún no tiene una fecha definida para el enlace:

“Estamos todavía viendo, estamos avanzando a pasos firmes, tenemos que dejar que las cosas caminen un poquito para ver cómo se va arreglando el tema de la pandemia y todo esto.

También terminar de grabar, ahorita estamos inundados en el tema de la novela, pero como siempre lo he dicho: “este año hay boda, este año lo vamos a hacer”. Hemos avanzado con nuestro wedding planner que nos ha estado ayudando para empezar a decidir fecha, lugar, número de invitados, con ese tema vamos muy bien”, agregó.

Sobre la locación donde se llevará a cabo la boda, Gabriel adelantó que será en territorio mexicano “por cuestiones de logística”:

“Ahorita no podemos tomar una decisión concreta por todo lo que está pasando y hasta que terminemos de grabar. Va a ser en México, todavía no sabemos dónde, pero sí va a ser aquí, yo tengo mucha familia así que va a ser más fácil que la familia de Irina venga a México que toda MI familia nos vayamos a Rusia”, adelantó.

