“Cuídate, no te imaginas ni por dónde te va a llegar”: el intimidante mensaje que recibió “El Costeño” en la puerta de su casa

El comediante asegura que no tiene enemigos y no reforzará su seguridad (Foto: elcostenooficial / Instagram)

El comediante Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño”, está intranquilo desde que recibió una amenaza de muerte en su propia casa la semana pasada.

El actor cómico habló de esta situación con la revista TV Notas, donde reveló que tiene ubicada a la persona que le llevó un sobre con una amenaza de muerte y a pesar de la gravedad de la situación, no teme por su seguridad, pero sí está muy enojado.

“Chequé las cámaras de seguridad y vi a un señor muy extraño con un overol de plástico. Después, me puse mi cubrebocas, bajé, abrí y él, entregándome el sobre, me dijo: ‘Le mandan esto’. Le pregunté quién lo mandaba y sólo respondió: ‘No sé, nada más dijeron que se lo diera’”, comentó “El Costeño” sobre la situación que enfrentó el pasado 25 de marzo.

El comediante enfrentó al sujeto, quien no quiso responder nada sobre la procedencia del sobre con la amenaza o su identidad.

"El Costeño" pasó por una etapa de adicciones (IG: elcostenooficial)

Ante tanto hermetismo, Javier Carranza decidió correrlo de su propiedad y hasta perseguirlo por la vialidad, por lo que pudo percatarse que el hombre subió a una camioneta y avanzaron rápidamente sin dejar más pistas de sus verdaderas intenciones.

“Revisándolas (las cámaras de seguridad), vi que antes de que tocaran la puerta, la camioneta en la que se subió pasó frente a la casa y se estacionó más adelante”, comentó el comediante a la publicación.

Tras esta situación, “El Costeño” pudo revisar el contenido del sobre y así se percató de la amenaza en contra de su integridad.

“Sí, en el sobre venía mi nombre, mi dirección completa y una hoja que dice: ‘Te crees muy inteligente, pero te voy a demostrar que yo soy más; cuídate, porque no te imaginas ni por dónde te va a llegar’. No sé de dónde pueda venir, pero es algo muy pe$%&#$, no es forma de hacer las cosas”, aseguró.

Aseguró que no tiene conflictos con nadie, por lo que no sabe de dónde proviene la amenaza: “Según yo no tengo enemigos, sólo fans confundidos”.

"El Costeño" tiene más de dos décadas de trayectoria (IG: elcostenooficial)

A pesar de la gravedad de la situación, el comediante está más enojado que temeroso. “La verdad es que no me provoca ninguna inquietud ni miedo, pero el sentimiento que traigo es de coraje, sobre todo por la cobardía de cómo se maneja la gente. Lo bueno es que tenemos grabada la cara del fulano”, indicó.

Para su familia también ha sido una situación difícil de afrontar, pero está dispuesto a emprender acciones legales para encontrar al responsable.

“Estoy analizando la situación con mis abogados, no podemos dejar las cosas así, tenemos que dar con ese hombre y ver quién está detrás de él. Afortunadamente, podemos desenmascararlos porque las cámaras de mi casa, las de los vecinos y una C5 que está en la esquina grabaron todo”, sentenció.

Aceptó que sí había recibido comentarios negativos y hasta críticas, pero jamás había vivido una situación similar, aunque esto no lo impulsará a reforzar su seguridad.

“No tengo enemigos y no tengo que hacer nada de eso. Seguiré con mi vida, chambeando; no andaré con guardaespalda, niarmado, ni cuidándome de nadie. Lo único que traigo para defenderme de cualquier cosa es mi trompa, con muchas mentadas de madr*, que ésas duelen mucho”, concluyó.

Con Adrián Uribe tuvo problemas en "La Hora Pico" (IG: elcostenooficial)

Javier Carranza nació en el puerto de Acapulco y desde que era niño comenzó a tener interés en la comedia.

Su gusto por la comedia lo llevó a crear primero un personaje de un indígena, llamado Tlahuica Jr, pero en un momento trató de ir más allá de Acapulco y comenzó a enviar canastas con regalos a los famosos comediantes que se presentaban en el puerto, como Carlos Eduardo Rico, Tony Flores, Jorge Falcón y Luis de Alba.

“Luis de Alba fue el que me habló, me dijo ‘oye voy a hacer videohomes en Acapulco’. Le caí muy bien”, recordó “El Costeño” en una entrevista en 2017 con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino.

En esa misma charla narró cómo, cuando se presentaba en un bar cerca de la Diana Cazadora en Acapulco, fue a verlo el famoso escritor de comedia Manuel Rodríguez Ajenjo.

Fue el mismo Ajenjo quien le sugirió a Carranza que cambiara su personaje de indígena por algo más relacionado con su realidad en Acapulco y se generó así la idea del “Costeño”, que ahora se caracteriza por sus camisas estampadas, huaraches, sombrero y una iguana y langosta para completar su aspecto, así como un marcado acento.

Hace unos años se vio envuelto en la polémica porque hizo unos comentarios burlándose del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y de su partido político, Morena.

“Andrés Manuel es como el pito, se para a las 6 de la mañana a lo puro pendejo”, dijo “El Costeño” en una rutina cómica que presentó en mayo del 2019.

Esto lo puso en el ojo del huracán. La atención se volcó hacia él porque muchos lo apoyaron y otros tantos lo atacaron mordazmente.

SEGUIR LEYENDO: