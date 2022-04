Felicia Mercado reveló relación con Luis Miguel: “Fue algo pasadero”

La actriz reveló la relación con Luis Miguel (Fotos: Instagram/@feliciamercadoof/@lamesacaliente/@lmxlm)

Felicia Mercado se ha consagrado como una de las grandes villanas de la televisión mexicana, pese a que recientemente confesó que ya no quería papeles de la típica chica “rubia y rica” que le hace la vida imposible a los demás dentro de una telenovela. Ahora, la actriz ha dado nuevamente de qué hablar al confesar que mantuvo una relación “pasadera” con Luis Miguel, a quien le lleva 11 años de edad.

Fue en una reciente entrevista para el programa La Mesa Caliente de Telemundo donde la actriz de grandes producciones de Televisa, fue cuestionada sobre tres rumoreados romances de su pasado, en los que no solo se encontraba El Sol de México, sino Eduardo Capetillo y el mismo Charro de Huentitán, Vicente Fernández, estuvieron detrás de ella tratando de formalizar algún tipo de relación sentimental, a lo que la Mercado sin miedo enfrentó siendo Luis Miguel el tema central.

Esta es la foto inédita (Foto: Instagram/@lamesacaliente)

Después de mencionar el nombre de los tres famosos, Verónica Bastos le aseguró que había investigado a profundidad sobre el tema y que le iba a mostrar una foto inédita de ella con el cantante mexicano años atrás, a lo que en un principio Felicia trató de ocultar pero después agregó: “No lo conozco ja,ja,ja. ¿Dónde andas tú metiéndote, en mis cajones, mi boda? Te fuiste a mi casa en San Diego. Muy muy antigua (la foto), todos eramos pequeños, eramos chiquitos y bueno todos conocíamos a todos, porque estábamos en el mismo ambiente porque he estado en este mundo artístico no les digo cuántos años, pero miles de años y conozco a todos”, inició a relatar la actriz.

Sin más contexto por contar, la actriz de melodramas como Por Amar Sin Ley, Lazos de amor y El hogar que yo robé aseguró que si existió algo entre ambos que no fue un noviazgo pero sí tangible, que fue fugaz ya que las diferencias de edades para ella era muy importante, ya que durante años ha considerado que sus relaciones sólo pueden darse con hombres mayores a ella y no menores, por lo que su relación con Luis Miguel no puedo traspasar a algo formal o con mayor intensidad, siendo solo un secreto que ahora es público.

Luis Miguel actualmente tiene 51 años (Foto: @lmxlm/ Instagram)

“Te diste tus besitos con Luis Migue”, preguntó Verónica Bastos a lo que la actriz hizo caras como si estuviera limpiándose la boca y dijo que “no” entre risas: “Eran otros años y las cosas cambian. No (no fuimos nada), fue nada más algo pasadero. El era chiquito, yo soy más grande que él y pues yo decía ‘wow está muy pequeño’, la verdad es que nunca se me dieron los hombres más jóvenes, porque siempre se me dio más el hombre mayor, pero bueno estaba bonito y era una época fuerte donde yo era muy famosa y él era muy famoso y pues nos encontramos por ahí”, agregó.

Felicia Mercado y su polémica declaración sobre caso Sasha Sokol vs Luis de Llano

La actriz apoyó a Luis de Llano

Hace unas semanas, la actriz salió en defensa del creador de melodramas de Televisa, siendo de las pocas artistas que se han posicionado en contra de la confesión de la Timbiriche. De manera muy controversial la que fuera representante de México en Miss Universo aseguró que una persona en aquella época ya era capaz desde sus 14 o 15 años de saber que se hacía o no, mencionando que aunque los dos son sus amigos y los conoce desde hace años, considera que no todo es tan drástico como ahora algunos medios de comunicación o seguidores de la cantante en redes sociales han expresado.

“[:..] Sí, pero es mi amigo, que quieres que te diga: ‘los hombres son hombres’ y todos salen de la misma. Lo quiero mucho, lo amo, lo adoro, somos amigos hace rato que no lo veo, desde que pasó esto no he sabido nada de él, no he hablado con él, entonces no sé”, expresó para Venga La Alegría Fin de Semana.

