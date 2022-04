Adamari López conmemoró de forma única que logró vencer el cáncer de mama

La puertorriqueña compartió en sus redes sociales un cambio que le regresará su seguridad y feminidad

La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López, conocida en México principalmente por su participación en la novela Amigas y Rivales en 2001, fue diagnosticada en el año 2004 con cáncer de mama. Actualmente, se encuentra feliz e incluso representó esta enfermedad de una forma única en sus redes sociales.

Al enterarse de que el cáncer se encontró en su cuerpo, rápidamente se sometió a diversos tratamientos para la lucha contra este, así como cirugías e incluso quimioterapias que cambiaron totalmente su estado físico. Afortunadamente, enfrentó y venció esta enfermedad que ha atacado a innumerables mujeres en todo el mundo.

La conductora tomó una crucial decisión, ya que se sometió a una masectomía radical que consistió en extirparse el seno izquierdo, lugar en el que se le detectó el tumor, pues la famosa buscó rápidamente la manera de regresar lo antes posible a su vida normal y a su carrera como actriz. No obstante, el padecimiento derivó a que los doctores intervinieran con 12 cirugías, por lo que la presentadora perdió el segundo seno.

Luego de lo anterior, Adamari realizó un tratamiento el cual destacó en asistir a distintas sesiones de quimioterapias, tal intervención aludió a que la puertorriqueña de 50 años perdiera los pezones de ambos senos.

Photo © 2022 ARMimage/The Grosby Group San Juan, Puerto Rico, Febrero 28,2022 Adamari Lopez, luciendo su figura luego de someterse a diversas cirugías por el cancer de mama

Fue entonces que con ánimo de que regresará a su vida y seguridad que perdió tras este obstáculo, Adamari López, compartió en su cuenta oficial de Facebook un video en el que relató su experiencia con esta enfermedad al igual que un gran cambio que quiso compartir con sus miles de seguidores.

“Hola, hola mi gente linda. Como ustedes saben, hace algunos años atravesé un cáncer de mama y hoy, gracias a mi querida Raquel Díaz Casado Instituto de Estética Raquel Díaz Casado en colaboración con Alquimia, volví a tener esa seguridad y feminidad que tanto nos representa como mujer”, dijo.

Quise compartir este video para algunas mujeres que están pasando por esto y les sirva de motivación”, escribió la famosa como descripción del video.

En el filme se observó a la presentadora junto con la persona que le realizó el cambio tan esperado, en el cual documentó el proceso que llevó a cabo al tatuarse nuevamente los pezones que perdió luego de las diversas cirugías a las que se sometió, de inicio la actriz envió un mensaje a todas las mujeres que han pasado por la misma situación, destacando que pueden seguir adelante y tener nuevamente autoestima.

La artista se relizó un tatuaje que dará un cambio a su vida. Foto: Instagram @adamarilopez

“Sí tú eres una mujer que ha pasado cáncer, que has sufrido de esta enfermedad y quieres saber que puedes seguir adelante, que puedes volver a tener esa coquetería, esa sensualidad, esa autoestima alta y que esto que me voy a hacer yo, algo que tú también te puedes hacer si así lo deseas y que puedes volver a vivir de la manera tan bonita y tan normal que tenías antes de haberte enfermado, esto es una motivación también para seguir adelante”, destacó la artista.

Finalmente, grabó el momento en el que la especialista ya antes mencionada le dibujó las areolas previo a medirlas puntualmente a la famosa, por lo que con emoción la actriz confesó: “Después de tanto tiempo voy a volver a tener una cosita que aunque sea un tatuaje, da cierta feminidad y seguridad como mujer”.

Este no fue el único proceso con el que Adamari tuvo que lidiar, ya que a su vez de luchar con el cáncer, también se enfrentó a un momento terrible en su entonces relación con Luis Fonsi, pues supuestamente este no la deseó como mujer en esta etapa tan compleja en la vida de la famosa.

La actriz confesó que su ex pareja Luis Fonsi no la deseaba como mujer.

“Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, comentó Adamari con tristeza.

