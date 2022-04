Tras actuar en Televisa, Anette Michel regresó a los foros de TV Azteca

Anette Michel no dio más detalles de su regreso a TV Azteca (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Luego de que hace algunos meses Anette Michel sorprendiera por su intempestiva salida de TV Azteca, donde había laborado por años, la famosa probó suerte en Televisa, donde regresó en su faceta de actriz de telenovelas.

Tras su participación en la penúltima temporada de Masterchef, programa en el cual se desempeñó a lo largo de sus ocho ediciones, la conductora dijo extrañar mucho la actuación y reveló que los cambios que se estaban suscitando en la televisora del Ajusco no eran de su agrado, pues no encajaban en sus ideales.

“Como saben mi carrera la enfoqué mucho en la actuación y también extraño mucho actuar y quizá por ahí es por donde estemos buscando nuevas oportunidades. Claro que he hecho castings, he ido a televisoras grandes, a otras pequeñas, a las independientes y ahora hasta a los servicios streaming, buscando oportunidades que me reten”, dijo en su momento la tapatía.

Anette Michel con el elenco de "Contigo sí", telenovela de Televisa (Foto: Instagram/contigosimx)

Tras ello, al poco tiempo Anette hizo oficial su salida de TV Azteca y dio a conocer su incorporación a la telenovela de Televisa Contigo sí, donde por cierto también participó el actor Brandon Peniche, quien igualmente dejó su lugar en Venga la alegría, matutino emblema de la televisora.

Ahora, tras el final del melodrama que se transmitió en horario vespertino por la señal de Las estrellas, Anette Michel fue vista de nueva cuenta en la televisora azteca grabando un nuevo proyecto, que según confesó en sus redes sociales, la mantiene muy feliz, aunque no reveló mayores detalles.

“Estoy nuevamente en los foros de Televisión Azteca, qué nostalgia, qué recuerdos tan hermosos”, se le escuchó decir en el video compartido, donde hace un recorrido por el set de grabación en el que estaba.

Y es que después de la telenovela que grabó en San Ángel, donde vio vida a la villana “Mirta Morán”, en lo que representó su regreso a la actuación, la conductora habría terminado su corta estancia en Televisa para regresar a la que fue su casa por más de dos décadas, TV Azteca.

Anette Michel volvió al lugar donde laboró por dos décadas (Foto: Captura de pantalla)

Cabe destacar que la televisora comandada por Ricardo Salinas Pliego estaría haciendo cambios importantes en sus producciones y programación, pues recientemente otra de las conductoras que por años brilló en la pantalla de Azteca, Rocío Sánchez Azuara, volvió a la empresa para dar inicio a un nuevo programa, lo que indicaría que estarían buscando a su talento más emblemático para reincorporarse a la televisora.

Al momento se desconoce el motivo por el que Anette volvió a las instalaciones del Ajusco, no obstante, en las redes sociales aseguran que ya firmó nuevamente un contrato con la empresa, por lo que pronto la estaríamos viendo en su faceta como conductora.

Sin embargo esto podría ser una especulación pues es sabido que TV Azteca también renta algunos de sus foros e instalaciones a otras empresas productoras para grabar comerciales, ensayos musicales y otros proyectos audiovisuales. Por ello, la visita de Anette a los foros podría tratarse de una visita temporal y no un regreso definitivo a las filas de Azteca.

Antes de incorporarse a la telenovela, Anette visitó el foro de 'Hoy' (Foto: programahoy / Instagram)

Ya el pasado mes de noviembre de 2021, el periodista Alex Kaffie había asegurado que Anette había recibido un ofrecimiento de parte de Imagen TV. En su columna Sin Lisonja, Kaffie anunció que, según sus fuentes, a Michel le ofrecieron una muy buena propuesta de trabajo.

Kaffie argumentó que este contrato es “jugoso” y además le habrían propuesto conducir un importante programa de la televisora, contrario a su papel de “extra”.

“Anette Michel acaba de recibir una ‘jugosa’ oferta de trabajo de parte de Imagen Televisión. Sí, la otrora estrella de TV Azteca y actualmente actriz del montón en Televisa (porque el papel que allí le dieron, en la telenovela Contigo Sí es de ‘extra’) está siendo requerida por el Canal 3 de t. v. abierta para que conduzca un importante espacio”, se lee en la columna.

