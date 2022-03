Grammys 2022: conoce quiénes serán los artistas que se presentarán en la premiación

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Después de la escandalosa entrega anual de los Oscar por el incidente entre Will Smith, Jada Pinkett Smith y Chris Rock, el próximo domingo 3 de abril se llevará a cabo otra importante ceremonia de premiación para la industria del entretenimiento a nivel internacional. Se trata de la 64° edición de los Grammy, galardones que reconocen a lo mejor de la música en el último año según distintas categorías.

Luego de posponer el evento en más de una ocasión debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, regresará en su formato presencial y promete sorprender a los espectadores con un gran espectáculo desde la alfombra roja previo a entrar al MGM Grand Arena de Las Vegas, hasta la conducción y las presentaciones musicales de los artistas del momento.

En los últimos años, Billie Eilish ha logrado posicionarse en el gusto del público con canciones como Lovely, Happier than ever, Bad guy, Ocean eyes, I love you, Bored, por mencionar algunas, además de su personalidad. Pero su más reciente éxito llegó el pasado domingo 27 de marzo, cuando ganó el Oscar a “Mejor Canción Original” junto a su hermano Finneas O’Connell por No time to die.

Los hermanos ya cuentan con premios Grammy en su carrera. (Rich Fury/Getty Images for The Recording Academy/AFP)

En esta ocasión, la intérprete buscará conseguir un galardón más en su corta trayectoria en la categoría “Grabación del año”, “Mejor Álbum Vocal Pop”, “Álbum del Año” por Más feliz que nunca, además de competir con su sencillo que lleva el mismo nombre a “Canción del año” y “Mejor interpretación pop solista”. Pero eso no es todo, también será una de las artistas que subirán al escenario durante la premiación.

La cantautora estadounidense Brandi Carlile también ofrecerá una presentación especial y se encuentra nominada en tres categorías. El rapero Lil Nas X deslumbrará a los espectadores con su prosa; dentro de su repertorio resaltan Montero, That’s what i want e Industry baby. Otro músico del mismo género es Jack Harlow, quien hará lo propio junto a sus compañeros en la celebración.

El ARMY se volverá loco con la presentación especial de BTS en los Grammy 2022. La famosa agrupación surcoreana causará sensación en su regreso a los escenarios luego del espectacular concierto virtual que dieron por todo el mundo vía streaming. La agrupación conformada por JungKook, V, Jimin, Suga, Jin, RM y J-Hope también se encuentran nominados en dos categorías.

Recientemente, los integrantes confesaron que "Coco" es su película favorita. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Los estadounidenses Olivia Rodrigo, Leslie Odom Jr., Rachel Zegler, Jon Batiste, Carrie Underwood, H.E.R. y Ben Platt también aparecerán sobre el escenario para deleitar a sus fans con su talento. Silk Sonic, el dúo integrado por Bruno Mars y Anderson Paak pondrán a bailar a los presentes con su clásico ritmo que hasta el momento le valió fama mundial al intérprete de Locked out of heaven.

John Legend se sumará a las presentaciones especiales luego de convertirse en uno de los cantantes más famosos del momento por sus baladas y canciones pop como All of me, Minefields, Beauty and the best, Love me now, Tonight Ordinary people, entre otras.

Los representante del continente europeo será Cynthia Erivo, actriz y cantante oriunda de Reino Unido que ha conquistado multitudes con sus interpretaciones en obras como Harriet y Wicked, así como con sus canciones I’m here, Goodbye song y I might be in love with you.

La agrupación canceló su gira tras la muerte de su baterista.. (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Los latinoamericanos harán acto de presencia en el prestigioso escenario de los Grammy de la mano de J Balvin y María Becerra. Dentro de la lista de presentaciones también estaba considerada la participación de Foo Fighters, sin embargo, posiblemente no acudan a la celebración debido al reciente fallecimiento de su baterista Taylor Hawkins.

Mientras tanto, el encargado de dirigir la ceremonia será el comediante y actor Trevor Noah.

