Leyendas y superestrellas que nunca han ganado un premio Grammy

Billie Eilish es una de las favoritas de la noche al ostentar siete nominaciones, sumadas a los siete premios que ya tiene en casa Foto: REUTERS/Monica Almeida

Llega la postergada edición 64 de los Grammy Awards, la máxima ceremonia de premiación a lo más destacado de la música grabada. Los galardones que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos se celebrarán este domingo 3 de abril, cuando la industria del entretenimiento se dé cita en la MGM Gran Arena de Las Vegas, Nevada.

Con un puñado de participaciones musicales a cargo de artistas nominados en diferentes categoría, y un diverso cuadro de presentadores, la gala regresará a su formato presencial luego de una última edición que fue calificada como un tanto gris y casi pasa desapercibida. En esta ocasión contará con alfombra roja y será conducido por el comediante Trevor Hoah.

De este modo podremos ver presentaciones en vivo de artistas como la excéntrica Billie Eilish, quien está multi nominada en categorías como Grabación del año, Mejor álbum vocal pop y Álbum del año; también se presentará la famosa banda surcoreana BTS y la también favorita de la noche Olivia Rodrigo, además de Bruno Mars y Anderson Paak integrando el concepto Silk Sonic, y hasta el colombiano J Balvin, entre otros artistas.

En los premios Grammy hay noventa categorías en vigor divididas en 29 géneros musicales y en tres subcategorías: generales, específicas y especiales Foto: Reuters

Pero ellos no son los únicos que han buscado hacerse del famoso gramófono dorado, y aunque algunos de ellos ya tienen un Grammy Award en casa, existen otros músicos y cantantes igual o más virtuosos que jamás lograron conseguir la distinción por parte de la Academia.

A pesar de que distintos artistas y bandas se consagraron como superestrellas de la música, muchos de ellos no consiguieron el prestigioso premio. Uno de ellos es Queen, aunque es difícil de creer de la emblemática banda londinense, lo cierto es que Freddy Mercury y sus secuaces no tienen ninguno. A lo más que llegaron fue a sus nominaciones por Bohemian Rhapsody en 1976 y la otra, en 1980 por Another One Bites the Dust. Fue hasta 2018 cuando recibieron un Grammy honorífico por su carrera en conjunto.

Queen obtuvo en 2018 el Grammy honorífico Lifetime Achievement a toda su carrera musical (Photo by Michael Putland/Getty Images)

La islandesa Björk, pese a ser considera una de las artistas conceptuales con mayor propuesta sónica, nunca se ha llevado a casa un gramófono. Llama la atención que las cuatro veces que fue nominada en los años 90 fue gracias a la producción visual de sus videos y no por su trabajo musical por si mismo. No fue sino hasta entrando al milenio cuando fue considerada por sus grabaciones, acumulando ya 14 nominaciones y ningún triunfo.

Björk ha estado nominada y ha perdido hasta en cinco ocasiones en la categoría de Best Alternative Music Album (Photo by Paul Bergen/Redferns)

Pese a ser una banda consagrada, los KISS nunca fueron nominados sino hasta 1999 con su álbum Psycho Circus en una categoría, la cual no ganaron. La banda que lideró el britpop inglés en los 90, Oasis, estuvo tres veces nominada. Sin embargo los hermanos Gallagher se fueron con las manos vacías y al tiempo el grupo se disolvió.

Oasis: En 1997 lograron ser nominados por 'Wonderwall', pero fueron derrotados por Tracy Chapman con 'Give me One Reason' Foto: Shutterstock

Otros británicos, los The Who, pese a que su formación continúa parcialmente activa, nunca tuvieron el honor de alzarse con un galardón, a excepción del honorífico por toda su carrera, otorgado en 2001. Pese a haber publicado 4 álbumes que hicieron época, la leyenda del rock Janis Joplin no consiguió ningún Grammy sino hasta 2005, cuando de manera póstuma fue reconocida con el ya recurrente Lifetime Achievement Award.

''La bruja cósmica'' sólo consiguió un Grammy por su trayectoria en el año 2005 Foto: Shutterstock

Ni con The Smiths ni con su ya longeva trayectoria en solitario, Morrissey ha podido obtener el gramófono; sólo consiguió una nominación en 1992 por el álbum Your Arsenal.

Mozz estuvo nominado en 1992 por su disco 'Your Arsenal', pero fue derrotado por Tom Waits Foto: Efe

Nominado en 17 ocasiones, Snoop Dogg, figura esencial en la cultura urbana estadounidense, quien recientemente estuvo integrando el Half-time show del Super Bowl, no lo ha obtenido jamás, generando con ello su desprecio: “¿A quién le importa? A la mierda los Grammy”, dijo el rapero en 2016.

La propuesta musical de Iggy Pop no ha llamado la atención de los académicos Foto: Efe/Alberto Morante

Como pionero del punk desde The Stooges y con una carrera en solitario bastante reconocida, Iggy Pop no ha hecho lo suficiente para ser considerado en alguna categoría, al menos así parecen pensar los miembros de la Academia.

SEGUIR LEYENDO: