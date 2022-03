Criticaron a integrante de la banda Molotov por broma pesada a meseros

El integrante de la famosa banda de rock propició tremendo patelazo a un mesero en un restaurant IG. @molotovbanda

El pasado domingo 27 de marzo los integrantes de la famosa banda de rock mexicana Molotov, posteraron un Reel en su cuenta oficial de Instagram, en el que se denotó al grupo celebrando el cumpleaños de uno de sus vocalistas.

Miguel Ángel Huidobro, mejor conocido como Micky, Huidos, Chicho o Don Migue, protagonizó tal video en las redes sociales, aunado de Tito Fuentes, Randy Ebrigth y Paco Ayala, en tal filme se observó al vocalista de 48 años sentado en la mesa de un restaurante con su celular en mano.

Luego de lo anterior, Huidobro se percató de que el mesero traería un diminuto pastel en sus manos, pues después de distraerse por prender la vela que incluía el postre Micky aprovechó el momento y lanzó rápidamente un pastelazo al trabajador del lugar.

El integrante de la banda de rock, se denotó verdaderamente divertido, por lo que incluso corrió a embarrarle los restos a otro mesero que se encontraba en la escena.

Micky Huidobro realizó broma a meseros y los internautas no reaccionaron nada bien

Con la canción de Queremos pastel adaptada a rock de fondo y la descripción Momentos Chincho @saquemate, los seguidores del grupo dieron su opinión ante la acción en el filme, pues le llovieron críticas al cantante.

“Esperemos que la propina haya sido buena”, “El mesero le toca chambear 8 horas más”, “Qué grosero”, “A huevo, la idea es sopesar el insoportalble peso de la vejez con actitudes mamonas aunque la dignidad de la clase trabajadora tenga que pagarlo, ¡No hay pedo! Al rato hacemos otra rolita que hable de nuestra solidaridad con el pueblo”, fueron algunos comentarios en el post.

A pesar de los malos comentarios contra Micky Huidobro, en el mismo videoclip no se observó que los meseros denotaran molestia ante lo sucedido, incluso se les mostró divertidos, ya que uno de los trabajadores grabó gustoso el tan criticado momento.

Sin embargo, el implicado compartió a sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram una fotografía, en la que apareció a un lado de la persona que fue víctima del pastelazo. Fotografía en la que se ve el vocalista abrazando al mesero, ambos sonrientes, en donde se puede leer en la descripción: “Después de esto lo tuve que madre*r”.

El cantante confirmó a una seguidora en su post que no se trataría de su cumpleaños, IG:@saquemate

A lo que muchos internautas reaccionaron a la instantánea y comentaron, pues una seguidora felicitó a Huidobro, sin embargo este destacó que no se trataría de su cumpleaños.

Por otro lado, existieron ofensas hacia el cantante: “Que naco eres”, “Pasado de lanza”, “Ahora una broma para tu madre, te late?”, lo que derivo una respuesta del vocalista hacia esta último comentario, “@jairrodriguez si con gusto si el mesero lleva a su madre y le prendo reviento el oído como me lo hicieron a mi la cosa es que yo no ando llorando con la banda mazapán”.

Lo que aludió a que el miembro de Molotov arremetió en contra del mesero por una situación que se vivió antes de la grabación del tan polémico video publicado, subrayando que él no “anda llorando”, refiriéndose a las personas que lo juzgaron en la anterior publicación.

Finalmente el usuario amenazó que dejaría de escuchar la música de la banda, no obstante se retractó y halagó la “buena música” del grupo de rock.

Micky contestó a un seguidor sobre la situación que derivo al pastelazo @saquemate

Hasta el momento el integrante no ha mencionado más en sus redes sociales ante esta polémica, no obstante, Molotov siempre se ha considerado como una de las bandas de rock que comparte los pensamientos del pueblo, ya que en sus canciones siempre hace mención y critica a funcionaros públicos, partidos políticos e incluso artistas del medio, por lo que no sería una sorpresa que destacaran los ataques de este video en algún tema.

