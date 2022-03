Tunden a Chumel Torres por pedir no ser como Will Smith

Chumel pidió "no ser como Will Smith" (Fotos: Twitter/@ChumelTorres)

Como era de esperarse, una de las figuras más polémicas dentro de la cultura mexicana se sumó a la lista de personalidades que opinaron sobre el caso de Will Smith y Chris Rock en los Oscar 2022; se trata de Chumel Torres, quien utilizó sus redes sociales para dejar ver su sentir sobre la escandalosa situación pidiendo no ser como el ganador de la la transmisión de la entrega número 94.ª de los Premios de la Academia en la categoría a Mejor Actor.

En las redes sociales el debate sobre la ya icónica cachetada no ha cesado, pues mientras unos apoyan lo que hizo en el escenario, muchos más desaprueban rotundamente la acción. Por ello, el conductor de El Pulso de la República compartió muy a su manera un breve video con el momento, asegurando que las personas deben asistir a terapia para poder diferenciar entre un chiste y la vida real, por lo que ahora los usuarios le voltearon la declaración pidiendo que mejor no se “debería ser como Chumel”.

Los usurios pidieron "no ser como Chumel" (Foto: Twitter)

“Vayan a terapia para que puedan entender un put* chiste. No sean como Will”, tuiteó como primera instancia para horas más tarde agregar su análisis sobre la situación insinuando que de alguna manera la esposa del actor pudo haber influido de manera directa en que la reacción violenta se diera de tal manera: “Se ríe, ella no. Pasa un segundo y lo golpea. Mi hipótesis es Will Smith, ¿víctima del ‘vas a permitir esto?’ Debatan”, finalizó.

“No sean como Chumel” fue la frase que de manera inmediata se repitió en sus publicaciones, donde los usuarios de la plataforma de la palomita azul aseguraron que nuevamente se estaba metiendo en un tema muy polémico sin entender muchas cosas de cómo todo había sucedido así como los reclamos sobre su capacidad moral para poder emitir un juicio de valor y recomendación así cuando “en su pasado” ha hecho chistes con tendencias machistas, misóginas, transfobicas y homofóbicas.

Torres compartió sus "teorías" sobre el momento (Foto: Twitter)

“Real Chumel nos está diciendo ‘no sean como Will’, aquí la cosa es no ser como él”. “Por qué una persona como Chumel Torres pide no ser como alguien más que si bien sí cometió un error, nada que ver con los pasados de ambos”. “Deberías verte en un espejo antes de dar consejos y opiniones que nadie te pidió pero como siempre estás ahí de metiche”. “Un machista y homofóbico hablando sobre como no se debe ser en la vida cuando lo último que quisiera es ser como Chumel”. “No sean como Chumel Torres, es mejor así”, expresaron en Twitter.

El mundo del entretenimiento mexicano continúa sumándose al tema de conversación que promete no terminar de manera cercana. Una de las figuras más polémicas por vivir una situación similar ya dio sus declaraciones al respecto, Eduardo Yáñez habló: “Estoy del otro lado, del de la ‘mano’ hay compañeros que con un micrófono se sienten muy salsas y se atreven a faltarle el respeto a los demás”, comentó durante el programa Vivalvi de Multimedios.

FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Eugenio Derbez fue uno de los connacionales quien celebró al máximo durante la 94.ª edición de los Oscar 2022, pues el filme CODA, en el que participó, se llevó la estatuilla más codiciada a “Mejor película”, compartió cómo vivió el sobresalto en vivo entre Will Smith y Chris Rock, siendo una figura mexicana más hablando sobre el suceso:

“Fue muy fuerte, estábamos adentro y cuando paso, todos soltamos la carcajada porque pensamos que era broma, pero llegó el momento en que empezamos a ver las groserías, y dijimos ‘esto no puede ser broma’, esto es en serio y entonces se hizo un silencio tremendo y hubo mucha tensión”, señaló el actor mexicano que dio vida a Bernardo Villalobos en CODA.

SEGUIR LEYENDO: