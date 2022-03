Por qué Lucero no quiere casarse tras diez años de noviazgo

Lucero y Michel Kuri han salido por diez años @michel_kuri_s / Instagram

Tras darse a conocer el divorcio entre Lucero y Manuel Mijares en 2011, cuando la famosa ex pareja de cantantes dio la noticia de su separación tras 14 años de unión, el público se conmocionó pues juntos habían sido una “imagen Televisa” de matrimonio perfecto.

Al poco tiempo, hace casi diez años, comenzó el romance entre Lucero y el empresario Michel Kuri, y hasta el día de hoy, la pareja sigue tan enamorada como el primer día, según lo ha declarado la cantante.

Y aunque han surgido algunas versiones relacionadas con su romance, como una posible ruptura debido a la cercanía que la cantante de Tácticas de guerra ha mantenido últimamente con su ex esposo en proyectos como el reality show El retador, finalmente los novios han seguido unidos.

Con Manuel Mijares permaneció 14 años unida Foto: Twitter/@HogazaDeMijares

La intérprete ya ha declarado en distintas ocasiones que su relación con Kuri es seria y sólida, donde predomina el apoyo mutuo y el cariño, pese a que a los novios no han querido dar un paso más allá en su romance y formalizar en boda.

Por ello muchos de fans de la actriz de telenovelas como Lazos de amor y Alborada no pierden la esperanza de verla vestida de novia una vez más, aunque ella ha declarado estar feliz en su circunstancia actual.

El tema de una posible boda es recurrente, pues la prensa le ha preguntado en distintas ocasiones y en todas ellas la cantante ha dejado ver su rechazo a llegar al altar con su novio, quien la apoya al cien en su carrera.

Esta vez, ante la insistencia de los reporteros, la intérprete reveló sí tiene un compromiso con Michel, pero eso va más allá de un anillo. Los periodistas le cuestionaron por qué, tras una década de relación, aún no luce un anillo de compromiso. “¡No hombre! No...”, dijo ante las cámaras de Despierta América a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El empresario de 63 años es sobrino de Carlos Slim y actualmente mantiene una relación con la cantante Lucero.

Fue entonces cuando la mamá de Manuel y Lucerito Mijares describió cómo es su relación: “Es compromiso del alma, del corazón y demás”, expresó, por lo que descartó una vez más la posibilidad de una futura boda.

Ya anteriormente la cantante de Electricidad había expresado que su relación es como un noviazgo, donde se sienten enamorados cada día sin tener que recurrir al matrimonio: “No, estoy súper feliz, súper enamorados, felices los novios eternos que decimos, estoy muy contenta con él y él conmigo, seguimos juntos pues desde hace tanto tiempo y sin ningún cambio, sin ninguna diferencia, todo bien”.

Hace unos meses, Lucero contó para la periodista Adela Micha que no tenía intenciones de cambiar su estatus, pues le parece mejor opción que cada uno de los novios viva en su propia casa. “La verdad no. No queremos casarnos, estamos muy contentos así, de novios. Vivimos cada quien en su casa y, yo creo que es muy padre, después de haber tenido un matrimonio, porque yo sí soy partidaria del matrimonio”, explicó entonces.

Lucero junto a su actual pareja, Michel Kuri (Foto: Instagram/@luceromx)

Además, expresó que como ya había estado casada, podía ver las cosas desde diferentes ángulos y con una nueva óptica. “Cuando ya sucedió (el matrimonio con Manuel Mijares), bueno en nuestro caso nos divorciamos, quedamos como muy buenos amigos, socios para toda la vida, papás de nuestros hijos”.

Lucero entonces dijo comprender por qué llegar al matrimonio puede ser una objetivo en la vida de muchas personas: “Yo creo que ya, tal vez, no es una prioridad casarse, no sé, para unas parejas sí, para otras no, en nuestro caso, estamos muy contentos de poder tener, como esta ilusión, ¿sabes? De cuando te ves, cuando están juntos”, dijo sobre Kuri.

