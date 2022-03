El grupo Los Chupa Recio descartó vínculos con la banda asesinada en Celaya

El baterista de la banda Los Chupa recio explicó que ellos no fueron los músicos víctimas de asesinato Video: Facebook/Los Chupa Recio

El pasado 22 de marzo los siete integrantes de la agrupación de banda Los Chuparrecio fueron asesinados en la comunidad de San José el Nuevo, Celaya. Tras alertarse a las autoridades sobre un vehículo incendiado, las autoridades de Guanajuato identificaron que se trataba de los músicos, por lo que sus seres queridos y fans lamentaron profundamente el hecho.

No obstante, existe una banda originaria de La Manga, en Fresnillo, Zacatecas, cuyo nombre es muy similar a la de los músicos afectados, incluso pertenecen también al género de regional mexicano; se trata de Los Chupa recio, es decir, suena igual pero se escribe con espacio y con una sola “r”.

El baterista de Los Chupa recio aclaró que ellos no fueron afectados (Foto: Facebook/Los Chupa recio)

Debido a esta coincidencia, algunos medios de comunicación y otras personas usaron sus fotografías para difundir el caso y los integrantes de Los Chupa Recio comenzaron a recibir condolencias; asimismo, mucha gente se preocupó por su aparente muerte.

Ante la confusión que comenzaba a viralizarse, el baterista de la banda decidió realizar un video aclaratorio para explicar que ellos no habían sido los músicos afectados:

“Les saluda Christian Lugo, baterista de Los Chupa recio, banda de norteño; solamente para aclarar una situación un poco lamentable para para algunos colegas músicos; y afortunada para nosotros, todos los integrantes del grupo estamos muy bien, estamos descansando en nuestras casas gracias a Dios, gozando de muy buena salud y tomando fuerza para para las próximas presentaciones”, mencionó.

Ellos son integrantes Los Chupa recio, la banda que no fue afectada por la violencia (Foto: Facebook/Los Chupa recio)

En la grabación, Christian Lugo también se sumó a las condolencias para la banda Los Chuparrecio y reiteró varias veces que la agrupación Los Chupa recio no habían sido víctimas de ningún tipo de violencia:

“Lamentablemente esos colegas músicos -no sabemos de qué grupo- fallecieron y a manos de... pues de manera injusta; así que nada más queremos hacer la declaración y decirles que nos encontramos de lo mejor; muchas gracias por preocuparse, no se dejen llevar no se dejen llevar por por las noticias, pues quizás agarraron las primeras fotos que encontraron”, señaló el músico.

La tragedia de Los Chuparrecio

Este fue el video con el que despidieron a los músicos calcinados en Celaya Video: Facebook//Los-chuparrecio

De acuerdo con su página de Facebook, una de las últimas presentaciones de Los Chuparrecio fue hace cinco días en una fiesta infantil en la comunidad e iban rumbo a un concierto en San José el Nuevo. La agrupación originaria de Juan Martín estaba conformada por siete hombres y los fans de la misma se dijeron muy tristes ante la noticia ya que “sólo tocaban para compartir su alegría” y “se ganaban a la gente con su gran carisma”.

De acuerdo con su página, así lucían hace 13 años (Foto: facebook/Los-chuparrecio)

La banda se dirigía a un concierto (Foto: facebook/Los-chuparrecio)

Las autoridades del estado informaron que la noche del pasado 22 de marzo, fueron alertadas del incendio de una camioneta marca Ford F-150, modelo 1987, color rojo, en cuyo interior se encontraban los cadáveres de los músicos. Las víctimas, según las imágenes que circularon en redes sociales, vestían pantalón de mezclilla y playera. Posiblemente habrían sido torturados.

Esa mañana, el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, señaló que hasta el momento no había ninguna línea de investigación sobre la masacre. Extraoficialmente se detalló que entre los cuerpos se encontraba el de un menor de edad; sin embargo, el fiscal no confirmó la información.

Ellos son tres integrantes de Los Chuparrecio, la banda de músicos calcinados en Celaya (Foto: facebook/Los-chuparrecio)

También trascendieron algunas versiones donde se aseguró que los responsables de la muerte de los músicos habría sido algún grupo de narcotraficantes, pero hasta el momento no existe confirmación alguna sobre este hecho.

Por otra parte, la persona que se quedó a cargo de la página de Facebook Los Chuparrecio publicó un video recopilatorio con una canción de la agrupación y una gran cantidad de fotografías de los integrantes, en algunas están en diversas presentaciones, en otras aparecen con amigos y en otras más disfrutando de sus vacaciones.

Los integrantes de la banda fueron velados a las 20:00 horas del viernes 25 de marzo.

SEGUIR LEYENDO: