Por qué Irma Dorantes se negó a participar en cualquier proyecto sobre Pedro Infante

Irma Dorantes explicó por qué no aceptará trabajar en alguna producción acerca de Pedro Infante (Fotos: Instagram @irmadorantes_off / @pedro_infante_official)

Irma Dorantes aseguró que no tiene la intención de participar en proyectos en los que se utilice la imagen de Pedro Infante. La razón por la que ha decidido esto es porque “no me da la gana”.

La segunda esposa de Pedro Infante, Irma Dorantes, expresó que no tiene la intención de ser parte de eventos, películas o documentales donde se hable del actor porque piensa que sólo quieren obtener dinero a partir de su nombre.

En un reciente encuentro con los medios, difundido por De Primera Mano, la actriz declaró que “por supuesto que no” participaría en proyectos sobre Pedro Infante. “De ninguna manera. ¿Cómo haré para no decirles que porque no me da la gana? No, yo no tengo nada que ver en esos negocitos, porque eso es puro negocio. Perdónenme, pero eso es negocio y yo no juego a estos negocitos”, agregó.

Dorantes comentó que comprende el porqué los fans de su esposo consumen todo tipo de producto que traten de él o contenga su imagen, pero no está de acuerdo con aquellas personas que los producen y desearía que fueran gratis para que no siguieran generando dinero con el nombre del Ídolo de Guamúchil.

Dorantes ha criticado los proyectos que se han hecho acerca de Pedro Infante desde su muerte, ya sea porque no está de acuerdo con el contenido o porque no quiere que más personas ganen dinero a partir de él (Foto: Twitter/@IrmaInfante55)

“Yo entiendo que la gente invierta dinero para sacar dinero, es lógico. Y al público también le gusta verlo y qué bueno, ojalá se lo dieran gratis”, expresó la histrionisa.

No es la primera vez que la actriz de Los Tres Huastecos se opone a este tipo de trabajos, pues cuando salió la película Como caído del cielo dijo que ningún actor que interprete a Infante podría hacerlo de forma correcta. Aunado a ello, aseguró que no permitiría que se realizara una serie biográfica sobre el cantante, aunque está consciente de que ella no cuenta con los derechos de imagen de su fallecido esposo.

Por otra parte, agradeció que ella no fuera tomada en cuenta en la repartición de la herencia de su esposo, pues así se evitó problemas. Asimismo, confesó que no necesitó del nombre de Pedro Infante para poder sostenerse a ella misma y a su hija después de la muerte del actor, pues su regreso al cine fue triunfante.

Dorantes defendió que las acusaciones que se han hecho contra Infante acerca de que supuestamente habría sido pedófilo, son comentarios sin sentido y generados fuera de tiempo (Foto: Fundación Televisa)

“No he recibido, gracias a Diosito, un solo centavo que venga de la herencia, de los negocios, de los disco, de lo que sea del señor Infante, nunca. Me da mucho gusto, me siento re muy orgullosa. Yo creo que desde antes yo estaba chiquita, pero empoderada. No, no quise nada, dije: ‘Ahí que se hagan bolas, ahí se ven con el testamento o no testamento, matense, hagan lo que quieran’. Ya se perdió él, qué más que se pierda lo demás”, declaró.

Irma también dijo que son fuera de tiempo los recientes señalamientos que se han hecho en contra de Pedro Infante acerca de las relaciones amorosas que mantuvo con jóvenes que eran menores de edad, mientras que él ya tenía más de 30.

Declaró que ella nunca fue testigo de que su esposo hubiera abusado de menores, así como tampoco se considera una víctima, por lo que piensa que se tratan de acusaciones que generan con tal de hablar de él.

“Desde hace cuantos años que ya no está, ¿por qué no le preguntaron a él? Yo qué sé, yo no sé nada de eso. No, eso yo nunca lo vi, pero como ya no hayan qué tratar o qué sacar, pues quién sabe”, dijo a los micrófonos.

SEGUIR LEYENDO: