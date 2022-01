Mijares reveló el secreto para llevar una buena relación con Lucero

Lucero y Mijares estuvieron casados desde 1997 hasta el 2011 (Foto: Twitter/@HogazaDeMijares)

Los cantantes Lucero y Mijares se casaron en 1997, su boda fue polémica en ese momento porque tenían una importante diferencia de edad, mientras el intérprete de El privilegio de amar tenía 39 años, la protagonista de Soy tu dueña apenas contaba con 28.

Luego de tener dos hijos, la pareja decidió divorciarse hacia 2011 y continuar sus vidas separados, sin embargo, ambos han demostrado en el transcurso de los años que siguen llevando una buena relación de amigos y no se han involucrado en escándalos de odio, celos o discusiones por las acciones del pasado. Por el contrario, incluso han participado en proyectos juntos como ser jueces del reality El Retador y dar un concierto virtual titulado Siempre Amigos.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Mijares fue cuestionado por un grupo de reporteros sobre el secreto para lograr dicha amistad con la artista con la que estuvo casado por 14 años. Para el cantante, la clave de esto es el respeto y priorizar la tranquilidad en la vida, la explicación que brindó al programa Hoy mientras caminaba fue la siguiente:

Mijares y Lucero colaboraron en su tour "Hasta que se nos hizo" (Foto: Instagram/@oficialmijares)

“El chiste es llevarse bien y respetarse, quererse, llevar la fiesta en paz siempre. Es cuestión de cada pareja, pero la vida hay que vivirla tranquila”

Uno de los reporteros le preguntó a Mijares si entre sus planes se encontraba contraer matrimonio nuevamente, a lo que entre risas, el cantante respondió “No, no tengo dinero para una boda”. Cabe señalar que poco tiempo después del divorcio, Lucero y Mijares decidieron ser vecinos.

Para recibir el año 2022, los cantantes eligieron las las playas de Acapulco, Guerrero para dar un concierto y compartir una cena junto a sus asistentes. El momento se volvió irrepetible cuando Lucerito, hija de ambos cantantes, se adentró al escenario. La familia interpretó algunas piezas musicales, entre las que destacó Para amarnos más, original de Mijares. Según los asistentes a la fiesta de Fin de Año, ese fue uno de los recuerdos más especiales de la velada.

Al concierto de año nuevo arribó Lucerito Mijares (Foto: Instagram/@oficialmijares)

A pesar de la relación de paz que lleva la ex pareja de cantantes, recientemente se difundió un video donde el boxeador Saúl Canelo Álvarez le interpretó una canción a Lucero durante un evento, la reacción de Mijares ante esta acción levantó sospechas sobre un aparente ataque de celos.

Al respecto, el cantante explicó a medios como Hoy que no se había molestado ni sintió celos ante la acción de Canelo Álvarez, también reconoció que no lo secundó en la canción porque no conocía la letra de la melodía. “Ahí el tema es que nosotros los músicos no nos sabemos la canción y no la podemos acompañar mucho”, mencionó.

Por su parte, mientras Lucero caminaba rumbo al transporte que la llevaría de regreso a su hogar, la Novia de América desmintió que su exmarido hubiera sentido celos por su encuentro con el pugilista: “Ah, le vale”, comentó, lo que provocó las risas de los presentes.

Mijares negó sentir celos por Canelo Álvarez (Fotos: Cuartoscuro)

Sin detenerse, la intérprete de 52 años reconoció el valor que tuvo Saúl Canelo Álvarez para subirse al escenario, tomar el micrófono y cantar la canción. No obstante, concordó con que no sabe cantar y, cuando le preguntaron sobre qué calificación le daba tras escucharlo frente a frente, no quiso dar un valor numérico o cualitativo.

“Como el dice, no sabe cantar, pero le gusta cantar”, declaró. “Que le echó muchas ganas, eso sí”, continuó.

Cabe señalar que tanto Manuel Mijares como Lucero conviven de forma constante porque ambos siguen viendo a sus dos hijos, por una parte está José Manuel, de 20 años y por otro, Lucerito Mijares, quien actualmente tiene 16.

