El final de Contigo sí: Daniela Zavala habló del impacto social de la telenovela

Daniela Zavala es actriz, escritora y productora, busca contar "historias que estremezcan" al espectador (Foto: Televisa)

La telenovela Contigo sí está por llegar a su final tras seis meses de transmisión. La producción de Ignacio Sada, protagonizada por Danilo Carrera, Alejandra Robles Gil y Brandon Peniche conquistó a la audiencia del horario vespertino al presentar un melodrama clásico mexicano con elementos en la trama que hablan de temas de nuestra actualidad.

En conversación con Infobae México, Daniela Zavala, quien dio vida a “Adela Hidalgo” en la telenovela de Televisa, contó su experiencia en el proyecto.

“Fue algo inesperado, yo había hecho televisión hace más de diez años, y después de varios proyectos decidí salirme de la empresa, como que quería hacer más cosas, tenía inquietud por explorar otros formatos”, contó.

Daniela, que también es escritora y productora, siempre ha tenido la inquietud de contar historias y representar personajes “con carnita”, por eso no dudó en hacer casting para la telenovela que hoy llega a su final:

“Me desarrollé fuera de Televisa, luego viene la invitación del productor Ignacio Sada para hacer pruebas para el personaje ‘Adela’. Cuando me invitan y yo leo la biografía del personaje quedé totalmente prendada de la historia, me pareció muy interesante que ‘Adela’ fuera una mujer que por un accidente pierde la memoria durante 13 años y después esté en búsqueda de quién es ella, después de su familia. Me parecía que había mucha carnita para mí como actriz con este personaje”.

Foto: Instagram/@contigosimx

“Estoy feliz de haber concluido este proyecto satisfactoriamente, y además rompimos algunos records de rating para su horario, nos fue muy bien, feliz de este proyecto que ya casi termina”

Al ser una telenovela clásica que presenta una historia de amor, esta nueva adaptación de la obra escrita por la fallecida Inés Rodena fue refrescada y se le añadieron aspectos sociales a la trama con los que el público se puedo identificar.

“Hubo una actualización muy afortunada, se tocaron temas que hace diez años era imposible hablar de ellos, por ejemplo, en Contigo sí hay un matrimonio homosexual, hay una niña que tiene SIDA, se aborda el tema del machismo en las parejas, hay muchos temas que son actuales de los que hay que hablar y es importante que se hablen en las telenovelas de ellos”, añadió.

La actriz confía en que la televisión abierta aún tiene futuro entre las audiencias de México (Foto: Televisa)

Y es que el alcance de la señal abierta de televisión es tan grande, que para la egresada del CEA de Televisa y de la escuela de actuación Casa Azul ARGOS, los contenidos a presentar deben contar con su buena dosis de perspectiva social y representación:

“La televisión abierta llega a todos los rincones de la República mexicana e incluso a otros países, es importante normalizar esos temas, poderlos hablar y ver con libertad en la televisión sin tener que pagar por ello. Tiene una responsabilidad, el hecho de que uno prenda la televisión y pueda a parecer esa historia en cualquier rincón, en cualquier cocina económica, en cualquier hogar de México es una responsabilidad”, abundó.

Cuando Daniela Zavala se dio una pausa de la telenovelas, en 2011, no existía una oferta de plataformas digitales tan basta como hoy. El auge de los servicios de streaming ha cambiado los hábitos de consumo de entretenimiento, y se ha reportado una baja en la audiencia comparada con años anteriores. Ante esto, Daniela afirma que existe aún un público cautivo para el cual “se deben contar todo tipo de historias, desde distintos ángulos”.

Daniela Zavala dio vida a "Adela Hidalgo" en Contigo sí, una mujer que perdió la memoria por trece años (Foto: Televisa)

“La televisión abierta creo que es un formato que va a continuar por mucho tiempo, hay un público particular para ver este formato, lo que te puedo decir es que noto y me ha gustado mucho es también ver un cambio en las historias... Se deben de explorar historias nuevas y te puedo decir que yo estoy viendo una apertura, un cambio real”, contó.

SEGUIR LEYENDO: