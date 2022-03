Julián Figueroa habló sobre la no distribuida herencia de Joan Sebastian: “No me quita el sueño”

La herencia aún no es repartida (Fotos: Instagram/@julian_f.f)

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, fue cuestionado sobre la herencia de su padre Joan Sebastian, que desde su lamentable muerte el 13 de julio de 2015 en Teacalco, Morelos, sigue con diversos temas que no permiten que sea posible que cada uno de sus herederos obtengan lo que fue escrito en su última voluntad. Sin pensarlo dos veces, dudó por completo que a más de 6 años este 2022 sí sea el “año bueno”.

En entrevista a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, diversos medios de comunicación abordaron al cantautor e intérprete de 27 años de edad que no solo opinó sobre la herencia, sino también fue cuestionado, de manera sorpresiva, sobre la reciente polémica de su hermano José Manuel Figueroa y Ana Bárbara. De manera muy amable y tratando de ser lo más franco posible, contestó todo.

“La neta no lo sé. Son muchas cosas, ¿no?, llevamos mucho, bueno no lo sé ya en qué parte vamos porque de verdad llevamos tanto tiempo y tantos años con esto que…”, expresó el también cantante -su padrino de carrera fue el mismo Rey del Jaripeo- de canciones como El Primer Tonto, Yo Sería, Pídeme y más canciones de regional mexicano.

El hijo de Joan Sebastian tiene 27 años (Foto: @julian_f.f/instagram)

Julián Figueroa aseguró que independiente del tema de la herencia que no parece tener un desenlace cercano ni própero, su padre le enseñó a trabajar muy duro por las cosas que quiere en la vida y que eso es lo mejor que le pudo dejar, siendo eso la verdadera herencia, no material, que pude tener de manera personal.

“Lo que me queda claro es que lo que mi papá me enseñó fue a trabajar, a ser un hombre valiente, a ser un hombre que lucha por el bienestar de su familia y valerme de mi propio talento, ya lo demás si se soluciona o no (hace caras de que no le importa), pues ojalá que sí, pero si no no me quita el sueño”, agregó.

Joan Sebastian murió el 13 de julio de 2015 Foto: Cuartoscuro

Recientemente Ana Bárbara fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de José Manuel Figueroa en unos videos, donde se le puede escuchar insinuar que él es el autor de la canción Fruta Prohibida, aún cuando de manera legal la hija de Don Antero Ugalde fue registrada como su creadora desde su lanzamiento en 2021. Por ello, es ahora su hermano menor quien opina sobre el tema.

“Pues ahora sí que Ana Bárbara es una compositora excelente que en esta vida tiene tantos éxitos y yo la admiro muchísimo. Por otra parte José Manuel también es un compositor bueno, es un gran compositor. Yo lo que te puedo decir es que sinceramente él es muy capaz de componer sus propias canciones, pero pues Ana no tendría porqué mentir sobre una canción, cuando tiene tantos y tantos éxitos lo cual sería raro”, señaló.

La cantante aseguró no conocer mucho sobre el tema (Fotos: Instagram/@jmfigueroa_mx/@anabarbaramusic)

Hace unos días, Ana Bárbara respondió ante las cámaras de Venga La Alegría que no conocía el video, pero que sí esa era su intención o con esas palabras se había atribuido la autoría de una canción que ella escribió, al igual que muchos otros éxitos que le pertenecen a su colección musical o incluso para otros artistas, al final lamentaba que no pudiera reconocer que esa era una actitud machista, pues las mujeres también son capaces de crear, componer, hasta incluso ser productoras ejecutivas de sus proyectos artísticos.

“Necesito verlo para darte la información exacta o mi punto de vista, pero sí así fuera qué dijo eso, o sea con esas palabras, que esa canción era de él pues a mí lo que me provoca es machismo”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: