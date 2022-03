María del Sol habló sobre su estado de salud tras cirugía; acusó disqueras de no apoyarla

María del sol habló de su regreso a la música luego de una intervención en la rodilla Foto: María del Sol/@mariadelsol10

A principios de marzo, la cantante mexicana, María del Sol, tuvo que ser sometida a una cirugía de rodilla, porque el líquido sinovial o líquido articular, aquel que se encuentra entre los huesos de las rodillas, se le desgastó. Tras esto, la histrionisa de 60 años habló sobre las dificultades de su recuperación y cómo su intervención quirúrgica atrasó su regreso a la música después de 7 años.

La intérprete de Un Nuevo Amor compartió con la revista TVyNovelas que luego de su intervención quirúrgica, lo que más le ha costado en su recuperación es sobrellevar la paciencia y los dolores derivados de su procedimiento en la rodilla.

“Mi caso no era de vida o muerte, pero sí fue una intervención complicada, porque el hueso de arriba se encajó en el de abajo y ya no había cartílago alguno. Es una de las operaciones más dolorosas, porque la rodilla es la bisagra del cuerpo humano; me colocaron titanio y estoy en recuperación. Es un proceso de mucha paciencia, resistencia y esperar para estar al cien por ciento; la recuperación completa llevará tres meses”, dijo para la revista de espectáculos.

María del León compartió que regresará a la música luego de 7 años lejos de los escenarios Foto: Instagram/@mariadelsol10

La actriz ahondó sobre lo dicho por su médico y dijo que este tipo de intervenciones son muy comunes para las personas de su edad. Más adelante, la también primera histrionisa que presenta el melodrama de teatro GranDiosas junto a Alicia Villarreal, María Conchita Alonso, Dulce, Janette, Ángela Carrasco y Jannete comentó que esta intervención pausó su EP en su regreso a la música como solista.

“Alrededor de siete años no había sacado algo totalmente nuevo, tenemos ya poco más de un año trabajando en este disco. La música que yo canto y que quiero transmitir no son canciones de moda ni tienen arreglos de moda, por eso no tengo apuros. La letra, la música y lo que yo quiero dar a conocer no tiene tiempo”, subrayó para TVyNovelas.

Para finalizar sobre su regreso a la música con una producción independiente, la actriz nacida en Guanajuato, señaló que para ella ha sido complicado volver a la escena ya que ninguna disquera la ha querido apoyar, y pese a ello, la intérprete no baja los brazos y trata de producir su propio contenido.

“Ninguna compañía disquera me apoya, y de pronto ha sido muy interesante porque me ha llevado a producir yo misma los discos; esta es la tercera producción independiente que hago. No es tarea fácil”, arguyó la intérprete de Quiero tu vida.

María del Sol en GranDiosas Foto: Instagram/@mariadelsol10

La primera ocasión en la que María del Sol había hablado sobre su intervención en la rodilla fue en una entrevista con el programa vespertino, De primera mano, ahí la también primera actriz había señalado que fue un procedimiento menor que no atentaba contra su vida, pero que era necesario para poder seguir cumpliendo sus proyectos en puerta.

‘’Estoy como que recién medio operadilla, por ahí de la rodilla. Me acaban de operar hace como un mes y medio y dirás ‘bueno, ya pasó un mes y medio’, pero no, la rodilla es la bisagra en donde recae todo el peso y ha sido.. si bien voy bien, estoy en terapias’', dijo para el programa de Imagen Televisión.

María del Sol compartió como esta después de su cirugía de rodilla

En esa ocasión la actriz comentó que está en terapias físicas y que también realiza ejercicios especiales en su casa para que el proceso de recuperación sea más rápido y le lanzó un mensaje a sus seguidores para que se hagan chequeos médicos rutinariamente para evitar complicaciones en su salud.

‘’Como mujeres creo que es importante hacerse los chequeos, que son muy molestos, pero no se compara con no hacerlo, yo recomiendo a todas las mujeres que nos pongamos, porque a mí ya también me toca, hacernos nuestros chequeos porque más vale prevenir que lamentar’', finalizó para De Primera Mano.

