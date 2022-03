El angustiante momento que sufrió Ana Brenda al quedar atrapada en un elevador

La actriz lloró por quedar atrapada (Foto: Tiktok:@ anabreco)

Ana Brenda, protagonista de Corazón Indomable detalló en un video de la plataforma de TikTok los desesperantes momentos que vivió, pues luego de regresar a la pantalla chica para colaborar con la nueva telenovela Tu cara me suena, la artista se pronunció siendo parte de un terrible incidente.

La actriz compartió en redes sociales una grabación en donde denotó su desesperación ya que permaneció alrededor de una hora encerrada en un elevador, fue entonces que sorprendió a sus seguidores rompiendo en llanto.

Y aunque la famosa no compartió más detalles, en las imágenes se observó que fue un momento realmente complejo para ella, no obstante, destacó que un equipo de bomberos arribó el lugar para su salvación, por lo que presenciaron la tristeza de la artista.

“Cuando te quedaste encerrada en el elevador una hora y los bomberos mameys te vieron toda chorreada, lloré y lloré [sic]”, escribió en su video.

La actriz rompió en llanto luego de pasas 1 hora atrapada en un elevador.

Sin embargo, Ana Brenda tomó la situación con bastante humor, ya que en la descripción del filme destacó: “Acompáñenme a ver esta triste historia”, aunada del icónico emoji del payaso y caritas denotando risa. Lo que demostró que al final solo habría sido una mala pasada de la vida.

Además, el video contiene un audio que representó el sentimiento de Ana Brenda ante el suceso, que dice: “Ojalá me lleve el diabl*”,durante toda la grabación.

Después de ser posteado, el clip se hizo viral ante los internautas, lo que derivó que diversos usuarios, incluyendo sus fans, le externaran incontables muestras de cariño, confirmando que solo fue un susto y no paso a mayores. A la par hicieron diferentes bromas ante el tema de los rescatistas.

Cabe recordar, que el año pasado la actriz confesó en una entrevista para la periodista Mara Patricia Castañeda que dio importantes pasos en la industria del entretenimiento en Estados Unidos, sin embargo, el precio que pagó en esa época fue alto, pues sufrió depresión, ansiedad y ataques de pánico.

En algún episodio de su vida, la actriz confesó haber tenido depresión y ansiedad Foto: Instagram @anabreco

“Cuando me mudé a Atlanta, lo que yo creía eran mis sueños en la vida, resultó que no lo fue. Empecé a tener muchos ataques de ansiedad, ataques de pánico y depresión por estar en una ciudad donde no conocía a nadie, mi papá se acababa de morir, yo acababa de terminar una relación larga estable por culpa de la distancia”, comentó.

Y es que en momento Ana, logró lo que sueñan miles y apenas unos cuantos logran, incursionar en Hollywood de la mano de una producción como Dynasty, el remake de la legendaria serie televisiva de los años 80.

Por lo que el estado emocional en el que se encontraba hizo que la actriz se preguntará si realizó lo correcto, si en realidad era su cometido en su carrera, por lo que comentó: “Me pegó muy duro, me replanteé todas las cosas habidas y por haber de lo que era la felicidad en la vida”. Lo que derivó que la actriz se diera un respiro y no ser parte de la segunda temporada de la serie.

Ana Brenda recibió mensajes de apoyo (Foto: Instagram @anabreco)

Ante la posibilidad de que su decisión sea tomada como un retiro de los escenarios, Ana Brenda explicó que no se trata de eso: “Amo que en la calle la gente se me acerque con tanto cariño y me dé la bendición, eso no se paga con nada”, añadió en la entrevista en la que también pidió paciencia a sus seguidores o a la gente que deseó verla en un nuevo proyecto.

SEGUIR LEYENDO: