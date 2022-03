Cómo se encuentra Fred Roldán: esto dijo Lupita Sandoval

Fred Roldán y Lupita Sandoval están casados desde hace 30 años (Foto: Twitter@CarLon_2020)

Fred Roldán ingresó a terapia intensiva el pasado 11 de marzo por padecer un agresivo cáncer en el cuello, así que Lupita Sandoval, esposa del actor, solicitó apoyo para conseguir donadores de sangre, petición a la que se sumaron sus colegas del ámbito artístico.

La actualización de salud del actor es que se encuentra muy grave y en una situación sumamente crítica, pero no ha presentado otras complicaciones durante su hospitalización. El día en que se dio a conocer su estado, su esposa explicó que tenía asistencia respiratoria y estaba sedado.

“Está en una etapa muy crítica, sí está grave, está en terapia intensiva, lleva ahí toda la semana. Es la segunda recaída que da porque tiene un cáncer muy agresivo en el cuello, sí se ha puesto muy malito”, mencionó Lupita Sandoval en sus redes sociales, la actriz que ha estado casada con Fred desde hace más de 30 años.

El dramaturgo está hospitalizado desde el pasado 11 de marzo (Foto: Instagram/@roldanfred)

El pasado 16 de marzo, Lupita Sandoval compartió con el programa Ventaneando que el cáncer comenzó en la lengua y fue erradicado con quimioterapias en 2021, sin embargo el cuello de su esposo comenzó a inflamarse y el diagnóstico fue otro cáncer.

El actor y dramaturgo se encuentra hospitalizado en Médica Sur, nosocomio ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México; actualmente se sabe que los gastos de su tratamiento ascendieron a más de 100 mil pesos, por lo que Lupita Sandoval tuvo que vencer la pena y solicitar ayuda económica a otros actores y público en general.

Aunque la comediante y escritora mexicana había mencionado que no necesitaban una ayuda externa para la emergencia médica, explicó en Venga la Alegría que la necesidad era muy fuerte y las cuentas elevadas, así que decidió abrir una cuenta de banco para recibir donaciones.:

Estos son los datos necesarios para enviar donaciones (Foto: Instagram/@lupitasandovalactriz)

“Yo en los días pasados, me preguntaban y decía que no necesitábamos dinero, que el problema era abrir su cuenta para poderla usar pero ya ni abriendo su cuenta, entonces por eso me atreví, te juro que estaba yo renuente, pero yo creo que la vergüenza se tiene que hacer a un lado cuando la necesidad es fuerte”, mencionó la actriz en Venga la Alegría.

A través de su cuenta de Instagram, Lupita Sandoval dio a conocer el número de cuenta, banco y otros datos para las personas que deseen donar. “Es el momento para devolver a él y a su familia su desbordado amor y generosidad en el escenario. En este momento del camino, TODO SUMA”, se puede leer en una imagen.

La cuenta está a nombre de Federico Samuel Roldán Dow y es del banco Inbursa. El número de la misma es 50036435015 y la CLABE es 036180500364350152.

El actor ha dado vida a más de 50 personajes durante su trayectoria (Foto: Instagram@roldanfred)

Lupita Sandoval explicó que a veces, las personas creen que los artistas siempre tienen los medios económicos para atenderse sin preocupaciones, pero que en este caso no es así, pues loas ahorros que tenían como fruto de su trayectoria se vieron desbordados:

“Son alrededor de 100 mil pesos, para nosotros es demasiado. Hay veces en la que dices o piensas ‘ay es que son artistas y tiene mucho dinero’, habrá quién lo tenga, nosotros somos personas de trabajo que sí tenemos para comer bien y vivir bien, pero hasta ahí. Somos muy previsores, él ha sido muy previsor”, agregó.

En su libro biográfico, Fred Roldán se autonombró El señor teatro, pues en su trayectoria le ha dado vida a más de 50 personajes, uno de los más conocidos es Pinocho.

El actor ha demostrado varias veces su pasión por las artes escénicas, ya que comenzó comenzó a trabajar a los seis años interpretando a un payaso. Además, es director del Centro Cultural Roldán Sandoval.

“Esto nunca lo he dicho. Mi papá no quería que fuera artista mi padre era gerente de una operadora de cines y teatros, gracias a esto, podía ver las películas que quisiera, “ahí debuté, crecí sintiéndome todo . Obviamente, Mamá cantaba precioso y fue una actriz frustrada, pues con seis hijos e hizo todo para evitarlo, pero creo que el fue el culpable de mi decisión.”, explicó El señor teatro cuando cumplió 56 años, es decir, medio siglo de carrera artística.

SEGUIR LEYENDO: