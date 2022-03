Lupita Sandoval se avergonzó por pedir gastos hospitalarios para Fred Roldán: “La necesidad es fuerte”

El actor padece cáncer Foto: Twitter@CarLon_2020

Tras la noticia de la hospitalización de Fred Roldán por padecer un fuerte cáncer en el cuello, que ha sido muy agresivo y por lo que se encuentra delicado de salud, es ahora Lupita Sandoval quien pide apoyo al público y medios de comunicación para poder solventar los gastos a través de donaciones o aportaciones económicas, ya que que incluso están ascendiendo a casi 100 pesos diarios las deudas y eso pone “en aprietos” el poder continuar con el tratamiento dentro de dichas instalaciones.

El amor que une a la actriz y al actor va más allá de los hijos y el teatro que comparten, pues ahora mostró ante las cámaras de Venga La Alegría -televisión nacional- que su cariño que los ha unido por más de tres décadas es grande, por lo que no importa cuantas veces los ponga a prueba como en esta ocasión ya que seguirán en la lucha contra la grave enfermedad que diario arrebata miles de vidas en todo el mundo.

La comediante y escritora mexicana utilizó el espacio brindado por el matutino de TV Azteca para reconocer que aunque en un principio había mencionado que no necesitaban una ayuda externa para el complicado momento, todo ha cambiado pues las cuentas siguen creciendo día a día y ya no hay forma de solventarlas ni con la cuenta bancaria del actor.

“Yo en los días pasados, me preguntaban y decía que no necesitábamos dinero, que el problema era abrir su cuenta para poderla usar pero ya ni abriendo su cuenta, entonces por eso me atreví, te juro que estaba yo renuente, pero yo creo que la vergüenza se tiene que hacer a un lado cuando la necesidad es fuerte”, mencionó la actriz.

Sobre la cantidad estimada la histriónica que ha trabajado en televisión, cine, teatro, comerciales aseguró que ya es imposible de pagar y que lamentablemente las personas consideran que los famosos tiene cualquier tipo de capacidad para poder solventar cosas de ese calibre, cuando para ella todo es diferente y aunque reconoció que sí existe quienes sí pueden, en este caso no es así.

“Son alrededor de 100 mil pesos, para nosotros es demasiado. Hay veces en la que dices o piensas ‘ay es que son artistas y tiene mucho dinero’, habrá quién lo tenga, nosotros somos personas de trabajo que sí tenemos para comer bien y vivir bien, pero hasta ahí. Somos muy previsores, él ha sido muy previsor”, agregó.

La actriz comentó que los médicos no le han dicho qué tipo de cáncer enfrenta Fred, pero le mencionaron que es el más agresivo que existe:

“Le pasó de un cáncer a otro, el año pasado le diagnosticaron cáncer de lengua, tuvo todas las quimios y las radioterapias en mayo y sí se lo erradicaron; luego se le empezó a inflamar el cuello y decían que si era la tiroides que se le había quemado, pero resultó otro cáncer”, mencionó ante las cámaras de Ventaneando.

A través de sus redes sociales Lupita dio a conocer que su exesposo necesitaba donadores de sangre, puesto que todo seguía complicando para Fred Roldán: “Está en una etapa muy crítica, sí está grave, está en terapia intensiva, lleva ahí toda la semana. Es la segunda recaída que da porque tiene un cáncer muy agresivo en el cuello, sí se ha puesto muy malito”.

Este ha sido el segundo ingreso de Fred Roldán, cuyo nombre real es Federico Samuel Roldán Dow, al hospital Médica Sur, Tlalpan, en lo que va del año, la primera vez lo mandaron a casa pero sólo estuvo dos semanas porque regresó debido a una crisis y de esto tiene ya un mes.

