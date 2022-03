Detuvieron a Eduardo Capetillo Jr. por exceso de velocidad e invadir el carril del Metrobús

Eduardo Capetillo Jr. con un arma en el AICM Foto: Instagram/@eduardocapetillog

Eduardo Capetillo Jr. ha escalado en las tendencias de redes sociales luego de que se viralizara un video donde se ve que elementos de la policía capitalina lo detienen tras presuntamente ir a exceso de velocidad, sin placas e invadiendo los carriles del Metrobús a bordo de su motocicleta por las calles de la Ciudad de México.

El video fue difundido por el propio hijo de Biby Gaytán, quien en una transmisión en vivo exhibió lo sucedido y manifestó su descontento por haber sido interceptado por elementos de seguridad auxiliar de la policía.

“No me puede detener aquí, oficial. Usted no es Tránsito y usted aquí no me puede detener”, se le oye decir en el clip, donde indicó que habían sido los mismos oficiales quienes “se le cerraron”, lo que lo obligó a invadir los carriles destinados a la circulación del Metrobús de la ciudad capitalina.

Además, los policías indicaron que el hijo de los ex Timbiriche había intentado escapar al percatarse de la aproximación de los elementos: “No me estoy dando a la fuga”, dijo el joven que también solicitó la presencia de elementos de seguridad de tránsito.

“Ustedes se me cerraron, usted no me puede detener. No me pueden parar porque usted no es Tránsito. Pido apoyo a la Alcaldía porque usted no me puede parar…Estoy aquí en Reforma, me están parando unos policías de manera ilegal”, expresó en el clip.

Tras ello, la imagen del video “se va a negros” cortándose abruptamente. Al momento se desconoce en qué concluyó el percance vial, pues ni Jr. ni sus famosos padres han hecho comentarios al respecto.

*Información en desarrollo