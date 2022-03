Yuri se negó a declarar sobre violencia de Luis de Llano contra Sasha Sokol

Yuri mostró su apoyo a las mujeres (Fotos: AP/YouTube)

Tras las duras confesiones de la cantante y actriz Sasha Sokol entorno a su romance con el productor y creativo Luis de Llano, una gran cantidad de figuras del entretenimiento en México han salido a hablar al respecto. La mayoría en apoyo a la ex integrante de Timbiriche, mientras que otros resultaron atacados en redes sociales por el contenido de sus comentarios, como lo fue uno de los miembros de Mercurio.

Ante ello, la intérprete de La maldita primavera, Yuri, mencionó que ninguna mujer debe quedarse callada, sin embargo, prefirió no profundizar en el tema.

“Yo no soy juez. No tengo porqué opinar de ello, recuerden que eso hay que respetarlo, yo no estoy en el papel que ella (Sasha) está, ella tiene todo el derecho de hacer lo que quiera”, mencionó Yuri. “Como mujer, yo pienso que no nos podemos callar, que sí tenemos que caminar en esa marcha ahí, para que nos oigan a las mujeres, para que hagan justicia a todas esas mujeres que han desaparecido, si, yo apoyo a las mujeres, soy mujer, tengo una hija, y no quisiera que le pasara nada”, agregó.

La cantante prefirió no opinar acerca del tema (Foto: Instagram)

Recientemente, quien también se sumó a la lista de los famosos que salieron a hablar entorno al tema fue la joven actriz Paulina Goto, quien pidió a la prensa no presionar a víctimas de abuso sexual.

En un evento organizado por la Revista Quién, Paulina Goto fue interceptada por un grupo de reporteros quienes la felicitaron por sus más recientes éxitos laborales. Ahí mismo la cuestionaron sobre las declaraciones que lanzó Sasha Sokol.

“Apoyo el movimiento feminista, siempre lo voy a hacer [...] Si quieres salir a contar tu historia ‘que ching*on’ y si no también, es muy respetable. Creo que todas historias son super fuertes y por eso me llega, porque soy una mujer empática, y porque soy mujer, porque sé lo que es ser mujer”, remarcó la actriz.

“Me da mucho gusto que Sasha haya salido, haya hablado y haya contado su historia; es conmovedor y es valiente. La apoyo y me parece muy valiente de su parte salir a hablar después de tanto tiempo, cada quien tiene su proceso y no hay que presionar porque es personal”, añadió.

Paulina Goto se sumó a los famosos que han hablado entorno al tema (Foto: MISAEL VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

Los señalamientos hacia Luis de Llano no han parado luego del testimonio que Sokol compartió por medio de redes sociales. Durante su participación en el canal de YouTube del conductor Yordi Rosado, el productor comentó que él “se había enamorado profundamente” de la cantante, pero fue ella quien decidió terminar el romance cuando comenzó una carrera como solista.

Lo que se había dicho a lo largo es que Sasha era una joven menor de edad cuando se enroló con el creativo, hecho que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la intérprete de Rueda mi mente confirmó, así como también escribió declaraciones entorno a su relación.

Yordi aseguró que no bajará la entrevista con el productor pese a peticiones de sus fans (Foto: Instagram)

“Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, escribió Sokol.

En sus publicaciones, Sasha ofreció disculpas a su familia y a su actual pareja por ponerlos en medio de la polémica y aseguró que decidió darlo a conocer hasta ahora porqué pensó que callarlo durante años le ayudaría a olvidarlo.

