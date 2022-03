“Tiene mucho resentimiento”: Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Residente

Residente celebra el éxito de su 'Tiraera' a J Balvin. (Foto: Instagram)

Las diferencias entre Residente y J Balvin se revivieron luego de que el rapero lanzara una canción con fuertes declaraciones en contra del reggaetonero. A partir de ese momento, las redes sociales se inundaron con opiniones, memes y hasta una cumbia; también algunas figuras del medio compartieron sus impresiones, tal fue el cado del ríspido comentario que Gustavo Adolfo Infante emitió al respecto.

Los conductores del programa De Primera Mano conversaron sobre la situación que han enfrentado los artistas de música urbana desde hace unos meses, principalmente después de que se publicara Music Sessions número 49 , tema que el exvocalista de Calle 13 grabó en colaboración con BZRP. El periodista de espectáculos comentó que Residente fue muy agresivo con sus declaraciones en su rap.

“En mi punto de vista, creo que es demasiada agresión de Residente, que tiene mucho resentimiento y que no soporta porque, según él, J Balvin no tiene ningún talento, y que gane 20 veces más que él”, declaró.

Los internautas crearon una gran cantidad de memes sobre la polémica Residente vs J Balvin Video: Instagram/@residente

Infante apuntó que René Pérez, verdadero nombre del intérprete puertorriqueño, no debería seguir entre dimes y diretes porque a lo largo de su carrera se ha caracterizado por su talento con las rimas, además de los éxitos que alcanzó con temas como Atrévete-te-te, La vuelta al mundo, No hay nadie como tú, Ojos color sol, entre otras que sacó junto a Calle 13.

No obstante, la composición que hizo en contra de J Balvin le pareció demasiado agresiva y, según el periodista, es una muestra del resentimiento que siente ante la situación que se desató meses atrás: “Está cañón, si es un gran rimador, pero no me gusta su postura tan agresiva, tan contestataria, tan manchada”.

Desde la postura de Gustavo Adolfo Infante, si el colombiano se atreviera a responderle a Residente con otra canción, tendría muchas más reproducciones en comparación con las 53 millones de vistas que hasta este jueves 10 de marzo tiene el video publicado en el canal de YouTube de BZRP.

Vía Twitter

Por último, aseguró que si el intérprete de Mi gente estuviera buscando causar revuelo en la industria musical lo haría enfrentándose a otro reggaetonero: “Yo creo que J Balvin, a lo que debería tirarle es a pelearse con Bad Bunny, ahí si va a subir”.

El enfrentamiento entre los artistas latinoamericanos ha dividido opiniones en redes sociales, algunos aplaudieron el tema de Residente, otros salieron en defensa del reggaetonero, mientras que la mayoría de los usuarios sólo expresaron la impresión que les ocasionó todo. Tal fue el caso de Mister cumbia, quien compuso una canción para pedir que todos paren de “tirarse”.

“Hace vario tiempo surgieron los debates, que por unos premios que querían ganarse. Balvin le propuso hacer un complot, vino Residente y creo que lo cayó, que si buena música vienen a premiar, que si lo de Balvin es muy popular”, se escucha en las primeras estrofas.

Vía Twitter

A través de la letra de su canción, el intérprete hizo un recorrido por cómo comenzaron las diferencias entre los involucrados y cómo se fue desarrollando hasta el explosivo rap que lanzó Residente. Hasta el momento, J Balvin ha tratado de mantenerse al margen de la situación, pues su principal preocupación era el bienestar de su madre.

Cabe recordar que la señora Alba permaneció hospitalizada por varios días debido a complicaciones derivadas de su contagio de COVID-19. Afortunadamente, hace un par de días fue dada de alta, así lo dio a conocer el cantante de 36 años a través de sus historias de Instagram

