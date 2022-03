Cómo va el caso de Daniela Berriel y qué pasó con el hombre al que acusó de abuso sexual

Daniela Berriel dio actualizaciones de su caso a dos años de haber denunciado a su presunto agresor (Foto: Instagram/@danniberriel)

En marzo de 2021, Daniela Berriel denunció públicamente que fue presuntamente violada por el primo de su entonces novio, Eduardo Ojeda, primo del actor Gonzalo Peña. Sin embargo, un año atrás fue cuando se desarrollaron los hechos, mientras ella vacacionaba en Guerrero con varios conocidos, entre ellos el histrión y su pariente. Pese a que casi se cumplen dos años de lo acontecido, la artista continúa en su lucha, pues todavía no consigue justicia.

Fue el 14 de marzo de 2020 cuando Daniela Berriel levantó una denuncia en contra de Eduardo Ojeda, el presunto abusador, y Gonzalo Peña, por haber sido cómplice. Gracias a que a través de sus redes sociales decidió exponer su situación ya que su caso dejó de tener seguimiento por las autoridades, Ojeda fue detenido por la Fiscalía del Estado de Guerrero y Peña dejó los proyectos de Televisa en los que estaba.

Pese a que en un inicio se celebró que finalmente el caso de Daniela estuviera avanzando, a los pocos días la actriz dio a conocer que tenía conocimiento de que su presunto agresor podría salir libre por el poder que la familia Ojeda tenía. Nuevamente utilizó sus redes sociales para evidenciar su miedo, pedir ayuda y denunciar la corrupción; sin embargo, Eduardo obtuvo su libertad el 10 de abril de 2021 debido a que supuestamente las pruebas genéticas no arrojaban que él la hubiera abusado sexualmente. La actriz decidió buscar nuevas alternativas en su caso y decidió continuar con un amparo.

Berriel asistió este 8 de marzo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer (Foto: captura de pantalla/Instagram)

En junio del mismo año se dio a conocer que Gonzalo Peña testificó a favor de Daniela a cambio de que le otorgara el perdón; no obstante, sus declaraciones no fueron útiles, pues no fueron aceptadas por las autoridades encargadas del caso.

Actualmente, Berriel se mantiene al tanto del amparo federal que presentó el pasado septiembre en compañía de una nueva firma jurídica que la está apoyando gratuitamente, ya que después de que Eduardo salió libre, los abogados que la representaban, Olea & Olea, decidieron dejar el caso.

Según comentó Daniela en entrevista con De Primera Mano, actualmente sólo espera a que le informen cuándo será su próxima audiencia, pues al tratarse de una investigación para un amparo federal, el proceso se puede alargar por años. Pese a que sabe que se trata de una espera larga, desea que en las próximas semanas finalmente se anuncie la fecha, pues han pasado cuatro meses desde la última audiencia.

El mayor avance que ha tenido su caso desde septiembre es que Gonzalo Peña es un hombre libre, pues la orden de aprehensión en su contra fue frenada, informó Berriel.

Gonzalo Peña desde marzo de 2021 no ha vuelto a estar en el ojo público (Foto: Instagram/@gonzalopz13)

“Era algo injusto que le tuvieran una orden de aprehensión por un delito que él ni siquiera cometió; yo le otorgué el perdón, es un delito de querella donde se puede otorgar el perdón y la fiscalía todavía le tenía la orden de aprehensión”, comentó la también presentadora.

Aunado a esto, la actriz reveló que otra de las cosas que espera en su caso es que su expareja reconozca lo que sucedió hace más de un año en Guerrero para que el público conozca su versión, pues sería la misma que ella tiene.

“Sería bueno que Gonzalo hiciera las cosas correctamente. Yo ya tengo su testimonio, él va a ser parte de mis testigos, pero creo que sería bueno que él hiciera las cosas correctamente. Sí me gustaría que saliera a dar la cara, hace ya un año que no se sabe nada de él y que no se ha dicho. Yo ya tengo, yo ya vi el video donde él testifica, pero creo que me ayudaría bastante que diera la cara”

