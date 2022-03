Omar Chaparro recordó la vez que golpeó a un reportero: “Eduardo Yáñez se quedaba corto”

El famoso actor Omar Chaparro tuvo asistió como invitado a La Cotorrisa el pasado domingo 6 de marzo. Ahí, el comediante mexicano ahondó sobre algunos de sus momentos más importantes dentro de su carrera, así como de los más polémicos y relató como fue la ocasión en el que se agarró a golpes a un reportero de Televisa.

En esta ocasión, el famoso conductor de Tu-Night con Omar Chaparro fue incluido en una dinámica donde respondió algunas preguntas sobre sus experiencias como artista, así recordó varias anécdotas sobre su carrera dentro y fuera de las pantallas mexicanas.

Durante el comienzo de la entrevista, cuestionaron al histrión sobre su peor encuentro con la prensa, a lo que este mencionó que en una ocasión un reportero lo molesto de forma personal hasta que no aguanto el enojo y se le fue a los golpes, afirmando que “Eduardo Yáñez se quedaba corto con su cachetada”.

Omar Chaparro contó la ocasión en la que se fue a los golpes con un reportero de Televisa Foto: YouTube/@Ricardo Perez

Omar Chaparro recordó que al estar grabando en la calle mientras estaba vestido cómo La Licenciada Juanjo, un reportero hizo que se le acabara la paciencia cuando le preguntaron si era verdad que tenía una hija fuera del matrimonio, a lo que más adelante, y tras la insistencia, se le fue encima golpeándolo.

“No sé si hice mal o si hice bien, pero lo tiré al suelo y lo revolqué, lo patee, peor que Yáñez, yo lo costalee, lo patalee, le pegue en el estómago, pero ojo, muy controlados mis golpes, a diferencia de Alfredo Adame yo sí entrené toda mi vida”, rememoró el humorista mexicano de 47 años.

“Si estaba muy enojado, pero estaba vestido de la ‘Licenciada Juanjo’ y yo le decía: ‘Usted está provocando a una mujer’, y me decía: ‘Usted tiene una hija fuera del matrimonio’, hasta que ya dije: ‘Yo soy cinta negra’ y ¡pam!, yo estaba encabronad*, me le fue encima y le decía: ‘Para que respete pend*’, y nunca más me volvió a entrevistar”, recordó.

(Foto: Instagram @omarchaparro)

Para finalizar, Chaparro comentó para los dos presentadores de La Cotorrisa, Ricardo Pérez y Slobosky, que sabe que hizo mal en haber explotado de esa forma contra el reportero.

“Se estaba riendo todo el mundo, menos él. Pero aun así sé que estuvo mal porque reaccioné con el estómago [...] Yo me llevo bien con la prensa excepto por ese incidente”, finalizó el actor que dio vida a Pedro Infante en la producción de Netflix, Como caído del cielo (2019)

Esta no es la primera ocasión que el también intérprete se coloca en tendencias debido a algún relato o video relacionado con la violencia. Fue a mediados de julio del 2021 cuando Chaparro fue blanco de críticas en redes sociales compartió, junto a su esposa, un TikTok donde simulaban una pelea marital a golpes.

Omar Chaparo contó la ocasión en la que se enfrentó a golpes con un reportero

En primera instancia se ve al protagonista de No manches Frida dándole un “zape” en la cabeza a su pareja, a lo que ella corresponde también con múltiples golpes. Esta simulación estuvo acompañada por el mensaje “Dicen que donde hay pelea, hay amor”. Tras recibir el golpe en la cabeza, Lucía Ruiz exclamó: “Jaja, ¿y tú crees que sólo tú me amas?”

Si bien la situación fue parte de un sketch, muchos usuarios criticaron el hecho y a la pareja por presuntamente promover con sus acciones la violencia doméstica y entre parejas.

“No le veo la gracia, lo único que están haciendo es el ridículo”, “Son tiempos donde lo que queremos es erradicar la violencia y salen con estas pendejad*s”, se podía leer en la caja de comentarios del videoclip, el cual tuvo poco más de 100 mil reproducciones entre TikTok e Instagram.

