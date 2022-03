El día que María Félix sacó a Silvia Pinal de una fiesta

Silvia Pinal reveló que en dos ocasiones María Félix la hizo sentir intimidada por su presencia (Fotos: IG@mariafelixofficial / INAH)

María Félix recibió varias quejas por parte de algunas de sus compañeras del ambiente artístico, como lo fue Katy Jurado, Columba Domínguez y Sara Montiel. Silvia Pinal no se quedó atrás y confesó que una ocasión La Doña la corrió de una fiesta.

En la Época de Oro del cine mexicano varias actrices resaltaron por su carácter, pero ninguna se igualó a María Félix, quien siempre habría querido rodearse sólo de personas que le cayeran bien y menospreciaba a aquellos con los que no quería convivir, ya fuera porque no eran personas de su agrado o porque no los conocía.

Silvia Pinal, pese a ser una gran estrella del séptimo arte, una de las más queridas en México, en una ocasión se sintió muy intimidada por el comportamiento de La Doña, a quien se encontró durante una fiesta organizada por Enrique Álvarez Félix.

Según reveló la Diva, ella mantenía una muy buena relación con el hijo de María, pues habían trabajado juntos en la película Los cuervos están de luto, fue por ello que Enrique Álvarez constantemente “empujaba” a su amiga a que entablara plática con su madre, pues esperaba que entre ellaS también naciera la amistad.

Enrique Álvarez Félix se emocionaba cuando Silvia Pinal y su madre mantenían una conversación, pues ambas eran sus ídolas (Foto: Sectorcine)

Enrique sabía de la admiración que Pinal sentía por La Doña, por lo que en una ocasión él le habría pedido que platicaran. Silvia se quedó maravillada de la imagen de su colega y le fue difícil entablar la conversación, por lo que Félix se habría molestado y le habría pedido que se fuera de la fiesta si es que ya la había visto lo suficiente.

No obstante, finalmente la protagonista de Viridiana habría hablado, aunque sintiéndose intimidada por los comentarios de su colega, y tuvieron un muy buen momento juntas, pero todo por satisfacer a Enrique.

Otra ocasión en la que Félix le hizo un desplante a Silvia fue durante el bautizo de su nieta, Frida Sofía. Según recordó la Diva, su compañera fue madrina de este evento ya que era gran amiga de su concuña, Estela Moctezuma.

La protagonista de Enamorada aceptó ser madrina de bautizo a condición de que nadie más se acercara a ella, Frida Sofía, Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, pues se negaba a que dos estrellas del cine protagonizaran la ceremonia.

Silvia Pinal no fue retratada en el bautizo de Frida Sofía debido a que así lo pidió María Félix (Foto: @demian_gamez / Twitter)

A Silvia no le quedó más que aceptar esto, pues todos querían que fuera María, una de las actrices más importantes de México, la madrina de la hija de Alejandra Guzmán.

Pinal decidió irse varias filas atrás de las principales para que las cámaras que registraban el evento no la captaran a ella, sino sólo a su colega con los papás de Frida Sofía y el sacerdote que ofició la misa. Hasta después de que se terminó la ceremonia las dos histrionisas se encontraron y saludaron de forma cordial.

Mientras que la exesposa de Enrique Guzmán veía de lejos como su nieta era bautizada, lloraba al no poder estar cerca del acontecimiento.

Según reveló Frida Sofía, La Doña le heredó una colección de sus joyas por ser su ahijada; sin embargo, la modelo no las resguardaría, sino una firma que las recolectó a la muerte de la actriz.

La protagonista de El Inocente en una entrevista confesó que consideraba a María Félix como una de las mujeres más bellas que ella ha conocido, pero también reconoció que era muy grosera y hacía sentir a las personas que la rodeaban como “ratas”.

